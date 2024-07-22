ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (880-й день) | Тысячи людей во Львове собрались на похороны убитой Ирины Фарион
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Чехия направит в Украину еще 100 тыс. единиц боеприпасов
В Украину в июле и августе будут отправлены еще 100 тысяч единиц боеприпасов, сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
„В течение июля и августа мы отправим еще 100 000 боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги на закупку новых боеприпасов, чтобы инициатива могла быть продолжена в 2025 году“, — цитирует Липавского агентство „Чешские новости“.
До конца года, по его словам, в Украину планируется доставить 500 000 боеприпасов.
В феврале этого года президент Чехии Петр Павел заявил о возможности приобрести для Украины 800 тыс. снарядов в третьих странах, если будет собрана необходимая сумма на их покупку. К инициативе Праги присоединились 15 стран ЕС и НАТО, выделивших на закупки боеприпасов 1,6 млрд евро.
Минобороны России отчиталось о 75 сбитых дронах
Средства ПВО минувшей ночью сбили в общей сложности 75 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, больше всего дронов было сбито над Ростовской областью.
„Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены сорок семь БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также семнадцать БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей“, — говорится в сообщении.
Сумскую область за сутки обстреляли 44 раза
Российские войска за воскресенье совершили 44 обстрела 12 районов Сумской области, сообщает областная военная администрация.
В Белопольской громаде один человек погиб и один получил ранения.
„В течение дня россияне совершили 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 128 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманская, Шалыгинская и Дружбовская громады“, — говорится в сообщении.
Область обстреливали в том числе с помощью FPV-дронов, минометов, артиллерии и РСЗО.
За два с половиной года в Украине погибли около 120 тысяч российских военных
По оценкам аналитиков, каждый день войны обходится ВС РФ в 200–250 смертей, причем за последние месяцы потери значительно выросли. Зимой 2024-го российская армия начала масштабное наступление: после битвы за Авдеевку атаки продолжились по всему фронту, в том числе на новых направлениях в Харьковской области. Издание „Берег“ исследовало цену такого наступления на примере одной бригады, известной особенно высоким уровнем потерь — и тем, с какой жестокостью относятся к военнослужащим из РФ ее командиры, граждане самопровозглашенной ДНР. „Медуза“ публикует этот материал целиком.
Тысячи людей во Львове собрались на похороны убитой Ирины Фарион
В центре Львова прошло прощание с убитой в пятницу Ириной Фарион. В пятницу вечером известная политик, филолог и бывшая депутат от партии „Свобода“ умерла в больнице после покушения.
Фарион — филолог, экс-депутат Верховной рады Украины от крайне правой партии „Свобода“, известная радикальными заявлениями в поддержку украинского языка, за одно их которых ее отстраняли от работы на кафедре украинского языка университета „Львовская политехника“.
Злоумышленник выстрелил в голову политику, когда она выходила из дома. Основная версия покушения — личная неприязнь и политическая деятельность бывшего депутата.
Чтобы попрощаться с языковедом и бывшим народным депутатом, возле Гарнизонного храма в центре города собрались тысячи человек.
Как сообщал с места событий корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко, очередь к собору постоянно росла.
Фарион похоронили на Лычаковском кладбище.
Источник: „Медуза“, „Русская служба Би-Би-Си“
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