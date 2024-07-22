ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (880-й день) | Тысячи людей во Львове собрались на похороны убитой Ирины Фарион

Чехия направит в Украину еще 100 тыс. единиц боеприпасов

В Украину в июле и августе будут отправлены еще 100 тысяч единиц боеприпасов, сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

„В течение июля и августа мы отправим еще 100 000 боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги на закупку новых боеприпасов, чтобы инициатива могла быть продолжена в 2025 году“, — цитирует Липавского агентство „Чешские новости“.

До конца года, по его словам, в Украину планируется доставить 500 000 боеприпасов.

В феврале этого года президент Чехии Петр Павел заявил о возможности приобрести для Украины 800 тыс. снарядов в третьих странах, если будет собрана необходимая сумма на их покупку. К инициативе Праги присоединились 15 стран ЕС и НАТО, выделивших на закупки боеприпасов 1,6 млрд евро.

Минобороны России отчиталось о 75 сбитых дронах

Средства ПВО минувшей ночью сбили в общей сложности 75 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, больше всего дронов было сбито над Ростовской областью.

„Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены сорок семь БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также семнадцать БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей“, — говорится в сообщении.

Сумскую область за сутки обстреляли 44 раза

Российские войска за воскресенье совершили 44 обстрела 12 районов Сумской области, сообщает областная военная администрация.

В Белопольской громаде один человек погиб и один получил ранения.

„В течение дня россияне совершили 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 128 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманская, Шалыгинская и Дружбовская громады“, — говорится в сообщении.

Область обстреливали в том числе с помощью FPV-дронов, минометов, артиллерии и РСЗО.