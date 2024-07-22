Правдиво ли видео с Джо Байденом, покупающим книги по борьбе с деменцией?

На видео в правом нижнем углу заметен логотип телеканала CBS, то есть, скорее всего, это была не любительская видеосъёмка, а новостной сюжет. И действительно, если ввести в Google на английском ключевые слова „Байден“ и „книги“, а также название телеканала, на первой же странице поисковой выдачи появляется видео , выложенное на верифицированном YouTube-канале CBS News. Это полутораминутный сюжет о том, как „вице-президент Джо Байден зашёл в новый магазин [сети гипермаркетов] Costco на северо-востоке Вашингтона, округ Колумбия, чтобы сделать праздничные покупки, и приобрёл детские книги, электронику и другие товары“. Сюжет был опубликован 29 ноября 2012 года, когда Байден ещё был лишь вице-президентом в администрации Барака Обамы. Примерно на 35-й секунде можно увидеть те самые кадры, разлетевшиеся по соцсетям, однако никакой таблички о деменции на них не видно.

Распространяемое видео не очень хорошего качества, однако, если присмотреться, можно различить обложки некоторых книг на прилавке. В частности, на одной из них видно имя детского писателя Роальда Даля , автора повестей „Чарли и шоколадная фабрика“ и „Большой и добрый великан“. У самого Байдена в руках книга из популярной детской серии про поросёнка Оливию. Помимо таблички, ничто не свидетельствует о том, что на видео — отдел с пособиями для людей с деменцией. Кроме того, обычно такие книги не кладут на прилавок в центре зала, ведь большей части посетителей книжного магазина, если только он не специализируется на медицинской литературе, они не интересны.

В более подробном сюжете о посещении Байденом гипермаркета Costco, который снял телеканал C-Span, политику задают вопрос, зачем он покупает эти книги (7:43). Он отвечает, что печатные издания предназначены для благотворительной программы Book Buddies, открытой его женой и направленной на помощь малоимущим семьям, которые не могут купить книги детям самостоятельно. На этом видео, в отличие от сюжета CBS, есть более общие планы книжного отдела, но и тут не видно таблички о деменции. Очевидно, она была добавлена впоследствии в видеоредакторе.

Несмотря на то что большинство постов с этим видео представляют его как новое, это не так — например, корреспондент „Комсомольской правды“ Александр Коц публиковал его в своём твиттере ещё в 2021 году. Нарратив о неадекватности 80-летнего Джо Байдена весьма популярен и нередко подкрепляется фейковыми фото и видео как в США, так и в других странах. Например, недавно „Проверено“ уже опровергало новости о том, что американский президент обнюхивал ребёнка на публичном мероприятии и заявил, что ему несколько раз вскрывали черепную коробку, чтобы убедиться в наличии мозга. Поэтому неудивительно, что одни и те же сообщения, свидетельствующие в пользу этого утверждения, периодически всплывают с разницей в несколько лет.

К сожалению, выяснить, кто и с какой целью отредактировал видео, пририсовав табличку об упражнениях при деменции, не удалось: оно гуляет в таком виде по интернету уже довольно давно, и первоисточник мог быть удалён в рамках усилий соцсетей по борьбе с распространением недостоверной информации.

Итог: Фейк