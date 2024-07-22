ОТ РЕДАКЦИИ | Больной бюджет Эстонии останется на горбу налогоплательщика. Кая Каллас оставила ворох проблем новому премьер-министру

Новый министр экономики Эркки Келдо большинству еще неизвестен. Вся его карьера и деятельность были связаны только с родной партией и ее молодежной организацией, поэтому пока что он воспринимается многими, как „новый Вырклаэв“. Ему придется показать, на что он способен, и тогда общество решит, корректно ли его сравнивать с предшественником.

Юрген Лиги, в отличие от Алендер, представления не требует, он является партийным „ветераном“ и занимал разные посты в правительствах. Теперь он снова станет министром финансов. Стоило бы честно признаться, что его предшественник Март Вырклаэв не оставил впечатление компетентного министра. Лиги обладает большим авторитетом, но вопрос о том, сумеет ли он найти волшебный эликсир, чтобы исцелить больной бюджет нашей страны, пока висит в воздухе.

В правительство Михала войдут три новых министра из Партии реформ. Йоко Алендер сменит самого Михала на посту министра климата. Сложно прогнозировать, как она справится на этой должности, хотя ранее она всегда проявляла большой интерес к вопросам, касающимся защиты окружающей среды. Однако для большой части жителей Эстонии до сих пор не ясно, что это за министр такой и чем занимается его министерство.

Можно лишь надеяться, что для Кристена Михала экономика станет приоритетной задачей. Он помнит корни своей родной партии, которая двадцать лет подряд поддерживала имидж эффективных хозяйственников. В последние несколько лет при руководстве Каи Каллас репутация реформистов как специалистов по экономике сильно пострадала, но Кристен Михал может попробовать восстановить утраченные очки доверия и взяться за решение больных вопросов.

В минувшую пятницу Партия реформ, социал-демократы и Eesti 200 представили новый коалиционный договор. В целом, ознакомившись с текстом договора, можно сказать, что все останется по-прежнему, не считая некоторых „косметических“ кадровых перестановок. Налоги продолжат расти, а определенности в том, как вернуть эстонской экономике рост, в договоре так и появилось.

Для центристов свет померк

Большим сюрпризом стал Владимир Свет, который, словно Колобок, ушел от центристов и слился с социал-демократами, чьи ценности, по его словам, разделяет. В последние годы Света воспринимали как члена команды Михаила Кылварта, и поэтому еще большим сюрпризом стало бы, если бы сам Кылварт или Яна Тоом вдруг заявили, что покидают центристов ради воссоединения с реформистами.

Выход Света может стать началом нового этапа распада Центристской партии; теперь партию начнут покидать не соратники Эдгара Сависаара или Юри Ратаса, а уже прежде близкие к председателю Кылварту люди.

Сомнительные рекорды

Кристен Михал посылает обществу сигнал, что для нового правительства оздоровление экономики Эстонии является приоритетной задачей. Однако механизма для поворота экономики к росту и приведению финансов в порядок по-прежнему не видно. Многим показался позитивным пункт договора, продлевающий срок отмены „налогового горба“. Но вместе с тем новое правительство собирается повысить НДС, подоходный налог, а также акцизы на топливо, алкоголь и табак. Это тревожный знак для нашего населения.

Во-первых, при Михале Эстония станет европейской страной с самым высоким бременем косвенных налогов. Во-вторых, повышение этих налогов неизбежно приведет к росту инфляции и цен на товары и услуги. В-третьих, такие изменения больнее всего ударят по категории жителей с низкими доходами. И в-четвертых, это ожидаемо приведет к сокращению доходов государства, так как наш ВВП и бюджет сильно зависят от потребления. А рост налогов и инфляции приведут к сокращению потребления, в результате чего усохнут и налоговые поступления.

Это не получится представить обществу как положительный момент, несмотря на то, что Михал и коалиционные партии утверждают: такие шаги необходимы ради безопасности Эстонии, и налогами будет финансироваться оборона страны. Но главный вопрос остается: сумеет ли Михал и его правительство вернуть финансовую дисциплину и сбалансировать бюджет?

При последних правительствах в Эстонии сильно разросся управленческий аппарат и выросли расходы на его содержание. Поэтому чтобы где-то сэкономить, следовало бы сократить количество бюрократов. Правительство Каллас демонстрировало в этом вопросе либо нежелание, либо неспособность к действиям и просто меняло местами разные строки в бюджете, чтобы создать видимость какой-то работы.

Такие решения не дают реальной экономии. Кристену Михалу предстоит справиться с плохим наследством в области экономики, финансов и управления, оставленным предшественницей.

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