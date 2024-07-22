МНЕНИЕ | Чего хочет Путин. Виталий Портников – о мирных переговорах
Победа над Украиной парализует не только другие бывшие советские республики, но и соседние с ними страны, заставляя искать безопасную модель сосуществования с российским режимом – так возрождается советская сфера влияния в Европе и Азии. Поражение в войне превращает Путина в неудачника, а его страну – в геополитическое недоразумение, пишет Виталий Портников для издания „Радио Свобода“.
О возможных мирных переговорах с Россией сейчас не говорит только ленивый. Президент Украины Владимир Зеленский обещает организовать уже в ближайшие месяцы новый саммит мира и даже пригласить на него представителей России. О возможных договоренностях с Путиным говорит и республиканский кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп, и визитеры, обхаживающие бывшего президента. О необходимости переговоров вновь и вновь заявляют Си Цзиньпин, Эрдоган, Орбан – и каждый претендует на роль посредника. Но главный вопрос, впрочем, не в том, явится ли за стол переговоров Путин, а в том, что все эти люди могут предложить Путину.
Для ответа на этот вопрос необходимо уяснить, что вообще нужно Путину. „Сакральный“ Крым? Оккупированные украинские области? Чтобы Украина не была в НАТО и „не угрожала“ России? Демилитаризация с денацификацией? Отмена санкций?
Поражение в войне превращает Путина в неудачника, а его страну – в геополитическое недоразумение
Не слишком ли мелко? Стоило ли ради всего этого не просто затевать такую большую схватку, но и продолжать ее как будто вопреки здравому смыслу вот уже третий год? Ради Севастополя и Мелитополя? Ради Луганска и Бердянска? Серьезно?
Путин хочет не отхватить награбленное, а стать не просто партнером, но и конкурентом американского и китайского лидеров. И он, кажется, уверен, что сможет добиться этого одним путем – возвращением к империи, воссозданием если не Советского Союза, то по крайней мере „советского пространства“ от Ужгорода до Ашхабада. Победа над Украиной парализует не только другие бывшие советские республики, но и соседние с ними страны, заставляя искать безопасную модель сосуществования с российским режимом – так возрождается советская сфера влияния в Европе и Азии. Поражение в войне превращает Путина в неудачника, а его страну – в геополитическое недоразумение. Мы уже сейчас наблюдаем, как бывшие советские республики разбегаются кто куда в поисках новых гарантов безопасности, а страны Центральной Европы опускают шлагбаумы перед российскими и белорусскими автомобилями.
Я не буду задаваться вопросом, что может предложить Путину Зеленский. Ответ, думаю, ясен каждому – ничего не может предложить. Зеленский не может предложить Путину собственную страну. Но что может предложить Путину Трамп? Что могут предложить другие самопровозглашенные посредники – от Си Цзиньпина до Орбана? Контроль над оккупированными территориями? Частичную отмену санкций? Трамп хочет за деньги купить отказ от главной путинской идеи – мечты об империи? Но такого рода предложения могут восприниматься в Кремле разве что как изощренное издевательство.
Переговоры об окончании войны не имеют для Кремля никакого смысла ровно до того самого момента, пока их результатом не станет согласие Украины и Запада с правом России на ее имперское будущее. Это ровно то, что мы слышим от Дмитрия Медведева: то украинский парламент должен собраться в Киеве, чтобы принять решение о ликвидации Украины и ее присоединении к России, то российские „патриоты“ должны уяснить, что даже в случае временного мира Россия обязательно возобновит войну, чтобы добить Украину. Медведев совершенно прав, когда утверждает, что любая Украина будет „националистической“, потому что с его – и с Путина – точки зрения само существование суверенного Украинского государства и есть национализм.
Но если мы понимаем, чего же хочет Путин, тогда нашей главной целью становится не договориться с ним, а принудить его осознать, что он не добьется своей цели. Что ему не удастся ни поглотить Украину, ни возродить империю. Что главная задача этой злобной политической старухи – не стать владычицей морскою, а не оказаться у разбитого корыта. Вот ровно с момента осознания этой простой истины – когда бы он ни наступил – и появится шанс на реальные переговоры.
А до этого времени, к сожалению, придется воевать.
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