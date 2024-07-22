МНЕНИЕ | Чего хочет Путин. Виталий Портников – о мирных переговорах

О возможных мирных переговорах с Россией сейчас не говорит только ленивый. Президент Украины Владимир Зеленский обещает организовать уже в ближайшие месяцы новый саммит мира и даже пригласить на него представителей России. О возможных договоренностях с Путиным говорит и республиканский кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп, и визитеры, обхаживающие бывшего президента. О необходимости переговоров вновь и вновь заявляют Си Цзиньпин, Эрдоган, Орбан – и каждый претендует на роль посредника. Но главный вопрос, впрочем, не в том, явится ли за стол переговоров Путин, а в том, что все эти люди могут предложить Путину.

Для ответа на этот вопрос необходимо уяснить, что вообще нужно Путину. „Сакральный“ Крым? Оккупированные украинские области? Чтобы Украина не была в НАТО и „не угрожала“ России? Демилитаризация с денацификацией? Отмена санкций?

Поражение в войне превращает Путина в неудачника, а его страну – в геополитическое недоразумение

Не слишком ли мелко? Стоило ли ради всего этого не просто затевать такую большую схватку, но и продолжать ее как будто вопреки здравому смыслу вот уже третий год? Ради Севастополя и Мелитополя? Ради Луганска и Бердянска? Серьезно?

Путин хочет не отхватить награбленное, а стать не просто партнером, но и конкурентом американского и китайского лидеров. И он, кажется, уверен, что сможет добиться этого одним путем – возвращением к империи, воссозданием если не Советского Союза, то по крайней мере „советского пространства“ от Ужгорода до Ашхабада. Победа над Украиной парализует не только другие бывшие советские республики, но и соседние с ними страны, заставляя искать безопасную модель сосуществования с российским режимом – так возрождается советская сфера влияния в Европе и Азии. Поражение в войне превращает Путина в неудачника, а его страну – в геополитическое недоразумение. Мы уже сейчас наблюдаем, как бывшие советские республики разбегаются кто куда в поисках новых гарантов безопасности, а страны Центральной Европы опускают шлагбаумы перед российскими и белорусскими автомобилями.