Олимпийская сборная Северной Кореи впервые за восемь лет примет участие в Олимпийских играх

По данным южнокорейского информационного агентства Yonhap, 16 северокорейских спортсменов примут участие в семи олимпийских дисциплинах.

Северокорейские спортсмены примут участие в легкой атлетике, боксе, прыжках в воду, гимнастике, настольном теннисе и борьбе. В мужском марафоне побежит Хан Иль Рён. Две боксерши также прошли квалификацию: Пан Чхоль Ми (женский легчайший вес) и Вон Ун-Ёнг (женский легкий вес).

Единственной спортсменкой из Северной Кореи, которая квалифицировалась на Игры в дзюдо, стала Мун Сон Хи (женский средний вес). В настольном теннисе выступит Пён Сон Гйонг, а также пара Ри Джонг Сик и Ким Кум Йонг.

Страну отстранили от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Международный олимпийский комитет наложил наказание после того, как страна отказалась участвовать в играх, проходивших в Токио.

Последний раз Северная Корея участвовала в Олимпийских играх в 2016 году, тогда страна завоевала семь медалей: две золотые, три серебряные и две бронзовые.

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