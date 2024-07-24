Украинский шахматист, которого поддерживает Delfi, в топ-10 чемпионата Эстонии

В 11 турах Кукк набрал 8,5 очков, не проиграв ни одной партии. Перед последним туром он отставал от лидирующего Володина на 0,5 очка, но тот уступил опытному Роберту Дубровину, а Кукк в свою очередь одолел Павла Воробьева и выиграл турнир. Бронза у Даниила Шнурова.

Константин Лой одержал в 11 партиях 6 побед и 2 партии свел вничью. Это позволило ему занять 10-е место из 55 участников. Впереди у украинского шахматиста сильнейший по составу участников турнир стран Балтии РТУ Open, который стартует в начале августа в Риге.

В женском турнире победу одержала София Блохин, набравшая 7,5 очков из 8 возможных и опередившая Трийн и Регину Нарва.

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