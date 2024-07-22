МНЕНИЕ | Белобровцев: по скорости интернета мы на предпоследнем месте в ЕС, а государство разводит руками(20)
Можно было бы начать с того, чтобы пригласить представителей телекоммуникационных предприятий на переговоры в министерство и дать понять, что государство не устраивает ситуация, когда люди переплачивают за медленный интернет, а телекоммуникационные компании при этом зарабатывают миллионы. Возможно, уже на уровне переговоров можно было бы улучшить ситуацию.
В Эстонии уже много лет люди переплачивают в разы за сверхмедленное интернет-соединение. Жители Эстонии платят в несколько раз больше, чем жители Латвии и Литвы. Кроме того, по данным Еврокомиссии, по скорости интернета мы на предпоследнем месте в ЕС, хуже только в Греции. Государство же разводит руками, ссылаясь на свободный рынок и слабую конкуренцию. Но такая ситуация обязательно должна измениться, и именно правительство дожно сыграть здесь ключевую роль.