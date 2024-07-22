Полиция ищет пропавшую в Кохтла-Ярве молодую женщину

Последний раз родственники общались с женщиной 2 июля и больше не смогли с ней связаться. Полиция проверила возможное местонахождение Елены, но найти ее пока не удалось. Женщина может находиться в Таллинне.

У Елены полное телосложение, светлые волосы до плеч и татуировка на руке.

Полиция просит всех, кто видел Елену или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.

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