22.07.2024, 11:40
Полиция ищет пропавшую в Кохтла-Ярве молодую женщину
ФОТО: Delfi Meedia
Полиция просит помощи в поисках 27-летней Елены, которая пропала в Кохтла-Ярве.
Последний раз родственники общались с женщиной 2 июля и больше не смогли с ней связаться. Полиция проверила возможное местонахождение Елены, но найти ее пока не удалось. Женщина может находиться в Таллинне.
У Елены полное телосложение, светлые волосы до плеч и татуировка на руке.
Полиция просит всех, кто видел Елену или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.
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