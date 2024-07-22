В Нарве из-за подушки безопасности загорелся автомобиль BMW

20.07 в 20.49 спасатели выехали на улицу Вахтра в Нарве, где из автомобиля BMW шел дым. Нарвские спасатели примчались на место и увидели, что салон машины густо задымлен. Боковое окно машины разбили, чтобы ликвидировать задымление и потушить машину. Пожар был потушен к 21:05. Предполагаемой причиной возгорания стала подушка безопасности со стороны пассажира, которая сработала по неизвестной причине. Клеммы с аккумулятора были сняты, а владелец стал разбираться со своей машиной.