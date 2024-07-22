МНЕНИЕ | Политики в США не ложатся до того, как прозвучит выстрел. Камала Харрис может дать фору престарелому Трампу

Президент США Джо Байден официально вышел из предвыборной гонки и объявил о поддержке своего вице-президента Камалы Харрис. Впервые кандидат в президенты Америки выбывает из гонки так поздно, когда до голосования остается чуть больше ста дней. Говорят, что кандидатуру Харрис еще могут оспорить на съезде республиканцев в августе, но это маловероятно. Дональд Трамп уже назвал уходящего соперника „худшим президентом в истории“, но для него уход Байдена – это хуже, чем его сохранение в игре. Главный козырь его будущей соперницы – это молодость, а этот фактор Трампу не победить.