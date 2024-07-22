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22.07.2024, 11:30

МНЕНИЕ | Политики в США не ложатся до того, как прозвучит выстрел. Камала Харрис может дать фору престарелому Трампу

 
Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден
Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден
ФОТО: La Nacion | Scanpix

Президент США Джо Байден официально вышел из предвыборной гонки и объявил о поддержке своего вице-президента Камалы Харрис. Дональд Трамп уже назвал уходящего соперника „худшим президентом в истории“, но для него уход Байдена – это хуже, чем его сохранение в игре. Главный козырь его будущей соперницы – это молодость, а этот фактор Трампу не победить.

Президент США Джо Байден официально вышел из предвыборной гонки и объявил о поддержке своего вице-президента Камалы Харрис. Впервые кандидат в президенты Америки выбывает из гонки так поздно, когда до голосования остается чуть больше ста дней. Говорят, что кандидатуру Харрис еще могут оспорить на съезде республиканцев в августе, но это маловероятно. Дональд Трамп уже назвал уходящего соперника „худшим президентом в истории“, но для него уход Байдена – это хуже, чем его сохранение в игре. Главный козырь его будущей соперницы – это молодость, а этот фактор Трампу не победить.

Если до ухода Байдена победа Трампа была делом почти решенным, особенно на фоне триумфального покушения, когда 13 июля республиканскому кандидату отстрелили кусок уха на предвыборном митинге в городе Батлер (штат Пенсильвания), он чудом избежал гибели и сумел красиво выйти из ситуации, то теперь, когда Джо Байден покидает предвыборную гонку, все уже не так очевидно.

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