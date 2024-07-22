Камала Харрис начала борьбу за выдвижение на выборах. Ее уже поддержали супруги Клинтон и губернатор Калифорнии

„Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов, — говорится в одном из таких писем. — Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию“.

Команда также начала рассылать электронные письма от имени Харрис для сбора пожертвований.

„Для этого команда сейчас проводит очень агрессивную операцию по обзвону делегатов съезда, чтобы заручиться их поддержкой“, — пишет телекомпания.

Команда Харрис „решила выложиться на полную катушку“, сообщили источники CNN, и получить максимальную поддержку перед первым голосованием по ее кандидатуре, которое, как считают ее соратники, может пройти уже 1 августа.

Как сообщили источники Би-би-си, вечером в воскресенье Харрис уже начала вести телефонные переговоры, чтобы заручиться поддержкой видных демократов, в том числе законодателей и губернаторов.

Формально кандидатуры у демократов пока нет: невзирая на то, что Байден выразил поддержку Харрис, нельзя утверждать, что у нее не будет соперников. Голосование должно пройти на съезде Демократической партии, который откроется в Чикаго 19 августа.

Через сутки после разразившегося в результате дебатов скандала она заявила в ходе одного из предвыборных собраний демократов: „Мы верим в нашего президента Джо Байдена“.

Все время, пока — после неудачного выступления Байдена в дебатах с Трампом — продолжались обсуждения относительно того, возможно ли президенту оставаться в гонке, Харрис сохраняла лояльность президенту.

По словам вице-президента, решение Байдена сняться с выборов является примером патриотизма. „Президент Байден делает то, что делал всю свою жизнь на службе: поставил выше всего интересы американского народа и нашей страны“.

„Мне оказана большая честь — получить поддержку от президента, и я намерена добиться выдвижения [на должность кандидата от Демократической партии]. Я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы объединить Демократическую партию и объединить нашу нацию — для того, чтобы победить Дональда Трампа. У нас есть 107 дней до дня выборов. Мы будем бороться вместе и победим — вместе“, — заявила она.

За кандидатуру Харрис уже высказались супруги Клинтон — бывший президент и госсекретарь США. В заявлении, опубликованном в соцсети Х, Билл и Хиллари Клинтон написали: „Сейчас время поддержать Камалу Харрис и бороться со всем, что у нас есть, чтбы добиться ее избрания“. Президентская чета решительно предупреждает о недопустимости победы Трампа. Мы пережили взлеты и падения, но ничто не заставляло волноваться нас за судьбу страны больше, чем угроза второго срока Трампа у власти“.

„И уж совсем непредсказуемым съезд станет, если Харрис не удастся сплотить партийцев вокруг себя. Съезд превратится в захватывающий и живой политический театр, американская публика такого еще не видела“, — полагает Зуркер.

Он отмечает, что даже если партия поддержит кандидатуру Камалы Харис, предсказать, что будет происходить в зале заседаний, окажется непросто.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Энтони Зуркер, съезд демократов на этот раз точно не будет напоминать тщательно распланированные и выверенные для успешной подачи телезрителям собрания предыдущих лет.

„Сильная, бесстрашная, упорная. Сейчас, когда на кону стоит наша демократия и наше будущее, никто лучше вице-президента Камалы Харрис не сможет выступить против мрачных замыслов Дональда Трампа и направить нашу страну в более здоровое русло“, — говорится в его заявлении.

Харрис — не единственный потенциальный кандидат. Среди других возможных кандидатур выделяли губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и министра транспорта США Пита Буттиджича. Ньюсом уже заявил, что поддержит Харрис.

„Сторонники из числа рядовых избирателей полны энергии и готовы поддержать ее как кандидата от демократов“, — заявили в ActBlue.

Как сообщила платформа для сбора средств ActBlue, она наблюдает значительный всплеск пожертвований на кампанию Харрис — за первые пять часов после объявления Байдена удалось собрать более 27,5 млн долларов, через несколько часов эта сумма увеличилась до 46,7 млн.

Пять лет назад такая поддержка от видных демократов была бы пределом мечтаний для Харрис — осенью 2019 года она выдвигалась в кандидаты на президентские выборы 2020-го. Тогда, она выбрала основным объектом внутрипартийной критики как раз Джо Байдена, припоминая, что он был противником программы по обучению чернокожих детей из бедных кварталов в школах благополучных белых районов.

Но эта кампания была короткой — уже в декабре 2019-го, с низкими рейтингами и маленькими сборами на пожертвованиях в фонд своей кампании, Харрис объявила, что снимает свою кандидатуру. И уже через три месяца заявила, что поддержит Байдена.

Примечательно, что экс-президент Барак Обама, работавший на посту президента в связке с Байденом, высказал признательность Байдену за его решение отказаться от участия в выборной кампании, назвал его „патриотом высшего порядка“, но не выразил прямой поддержки Харрис.

Его заявление в сети Х более расплывчато: „У меня есть безусловная уверенность, что лидеры нашей партии сумеют организовать процесс, результатом которого станет появление выдающегося кандидата“.

В адрес Харрис уже успел высказаться и Дональд Трамп. Отвечая на вопрос CNN, Трамп заявил, что победить вице-президента Харрис ему будет еще проще, чем Байдена.

В официальном ютуб-канале Национального комитета Республиканской партии уже появилось двухминутное видео с критикой в адрес Харрис по поводу политики властей США в том, что касается борьбы с нелегальной миграцией.

Республиканцы не упустят из виду тот факт, что именно на Харрис в 2021 году Байден возложил проведение преобразований в этой сфере. Трамп и его сторонники утверждают, что за четыре года президенства Байдена никаких улучшений в этой области не произошло.

Что будет происходить дальше?

Мэйделин Халперт, Би-би-си