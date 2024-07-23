За рубежом
23.07.2024, 07:08

DELFI В УКРАИНЕ | Депутат Гончаренко: если бы у нас было ядерное оружие, трагедии с Украиной никогда бы не произошло

 

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (партия „Европейская солидарность“) в интервью Delfi рассказывает о настроении граждан по вопросу возможных мирных переговоров с Россией. Он отмечает, что для безопасности страны необходимы либо союзнические отношения с НАТО, либо возобновление ядерного статуса.

Возможные мирные переговоры: как на это смотрят политики и гражданские?

Несколько дней назад Центр Разумкова, одна из уважаемых социологических компаний, опубликовал результаты опроса общественного мнения. Согласно им, 44% жителей Украины считают, что переговоры необходимы.

Моя позиция как политика не изменилась. Есть ли место для переговоров? Оно есть всегда, не бывает такого, что переговоров быть не может. Конечно, нам всем хочется увидеть капитуляцию России, безоговорочную капитуляцию. Пока этого не произошло. Произойдет ли это в ближайшее или не в ближайшее время, мы не знаем.

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