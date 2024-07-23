23.07.2024, 07:08
DELFI В УКРАИНЕ | Депутат Гончаренко: если бы у нас было ядерное оружие, трагедии с Украиной никогда бы не произошло
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (партия „Европейская солидарность“) в интервью Delfi рассказывает о настроении граждан по вопросу возможных мирных переговоров с Россией. Он отмечает, что для безопасности страны необходимы либо союзнические отношения с НАТО, либо возобновление ядерного статуса.
Возможные мирные переговоры: как на это смотрят политики и гражданские?
Несколько дней назад Центр Разумкова, одна из уважаемых социологических компаний, опубликовал результаты опроса общественного мнения. Согласно им, 44% жителей Украины считают, что переговоры необходимы.
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