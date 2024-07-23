DELFI В УКРАИНЕ | Депутат Гончаренко: если бы у нас было ядерное оружие, трагедии с Украиной никогда бы не произошло

Моя позиция как политика не изменилась. Есть ли место для переговоров? Оно есть всегда, не бывает такого, что переговоров быть не может. Конечно, нам всем хочется увидеть капитуляцию России, безоговорочную капитуляцию. Пока этого не произошло. Произойдет ли это в ближайшее или не в ближайшее время, мы не знаем.