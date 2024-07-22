Другие виды
22.07.2024, 09:11

Эстонский десятиборец завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике

 
Тристан Консо
Тристан Консо
ФОТО: Merlyn Lipp/EKJL

Десятиборец Тристан Консо завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике (U18) в Банска-Бистрице (Словакия).

16-летний Консо был вторым после первого дня соревнований, но улучшил свой рекорд в прыжках с шестом (4,60), метании копья (47,29) и беге на 1500 метров (4,59,69), а личный рекорд в 7549 очков позволил занять ему первое место.

Серебряную медаль завоевал Лиам Бело Да Сильва из Швеции (7318 очков), а третьим стал Килиан Трочейн из Франции (7290).

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