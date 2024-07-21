Байден объявил, что выходит из президентской гонки Он предложил выдвинуть от демократов Камалу Харрис

„Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока“, — заявил 81-летний Байден в обращении к американцам.

Ранее на этой неделе несколько американских СМИ сообщили, что, по данным источников, Джо Байден может объявить о решении выйти из предвыборной гонки 20-21 июля.

Джо Байден 27 июня провалил дебаты с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, после чего представители Демократической партии, которую представляет Байден, стали призывать его выйти из предвыборной кампании.

Байден предложил, чтобы кандидатом в президенты от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. „Моим первым решением как кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году“, — заявил Байден.

Кандидат от демократов будет официально выдвинут на национальном съезде партии, который должен пройти 19-22 августа.