Конфеты с Петром I, икра и водка: в латвийских магазинах по-прежнему продаются российские продукты

Данные Продовольственно-ветеринарной службы показывают, что импорт продуктов питания в Латвию из этих стран в целом снижается, но неравномерно по всем товарным группам.

Министерство земледелия надеется, что следующим шагом станет ограничение импорта российской рыбной продукции.

Среди печенья и конфет украинского производства Латвийское телевидение на полках магазинов Mego и Beta, а также в маленьких магазинчиках в жилых кварталах Резекне обнаружило российскую продукцию. Владелица магазина Rudzupuķe Евгения Цветкова рассказывает, что постепенно увеличивается доля товаров, произведенных в Украине, что в итоге позволит отказаться от российской продукции.

Торговая сеть Mego заявила, что начала пересматривать ассортимент сразу после того, как Россия начала войну в Украине.

„Договоры с поставщиками из обеих стран были расторгнуты, и команда по закупкам активно работает над тем, чтобы найти замену оставшимся товарам из этих стран“, - говорит представитель сети Александр Афанасьев.

Статистика за первое полугодие этого года показывает, что в целом импорт продовольствия из России и Беларуси сокращается. Правда, есть и исключения - алкогольных и других напитков в этом году ввезено меньше, чем в прошлом, но больше, чем в 2022 году.

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