ФОТО | Отт Тянак стал третьим на Ралли Латвии
Калле Рованперя (Toyota) выиграл первый в своей истории этап WRC — Ралли Латвии, опередив своего товарища по команде Себастьена Ожье (Toyota). Отт Тянак (Hyundai) продемонстрировал свой максимум в воскресном и финишировал третьим.
В начале ралли Рованперя лидировал, став первым в четверг и на первом спецучастке в пятницу. Тянак, показавший третье время на третьем спецучастке, поднялся с седьмого места на четвертое, а любимец публики латыш Мартиньш Сескс, одержавший первую победу на спецучастке в своей карьере, опередил француза Себастьена Ожье и занял второе место.
Вечером в пятницу Рованперя опередил Сескси на 15,7 секунды, Ожье - на 21,6 секунды, а Тянака - на 38,8 секунды.
Тянак наткнулся на упавшую на дорогу рекламную арку
На первых спецучастках в субботу Тянак занял четвертое место, опередив Фурмо и Кацуту, а Ожье - второе, опередив Сескса, причем Тянак финишировал в десяти секундах позади тройки лидеров. Однако на 14-м спецучастке Тянак столкнулся с рекламной аркой, которая упала на дорогу, из-за чего ему пришлось остановиться, и позже он получил номинальное время. На последнем городском спецучастке дня у Hyundai Танака сломалась полуось, он протаранил тюк сена и и финишировал с отставанием в 16 секунд.
По состоянию на вечер субботы были распределены и первые очки. Максимальные 18 очков заработал Рованперя, доминировавший в этот день, опередивший Ожье и Сеска на 42,5 и 47,2 секунды соответственно. Тянак, занявший четвертое место, уступил финну 1,08 и набрал 10 очков.
В воскресенье в зачет шли 7 очков за лучший заезд дня и 5 очков за победу в спецучастке. Ожье выиграл первый СУ дня, но следующие три выиграл Тянак. Тянак также поднялся на подиум по итогам финального СУ, поскольку латвийца Сескса постигли технические проблемы, из-за которых он опустился с третьего на седьмое место.
Семерка лучших в воскресенье: 1. Тянак, 2. Ожье (+0,2), 3. Рованперя (+3,5), 4. Эванс (+11,9), 5. Нёвиль (+16,0), 6. Фурмо (+18,6), 7. Кацуто (+24,5).
Результаты заключительного СУ: 1-й Тянак, 2-й Ожье (+0,2), 3-й Нёвиль (+0,8), 4-й Катсуто (+0,8), 5-й Эванс (+1,4).
Итоги этапа в Латвии: 1. Рованперя, 2. Ожье (+39,2), 3. Тянак (+1.04,5), 4. Фурмо (+1.31,5), 5. Эванс (+1.42,7), 6. Кацуто (+2.07,0), 7. Сескс (+2.45,4), 8. Лаппи (+5.12,4).