ФОТО | Отт Тянак стал третьим на Ралли Латвии

В начале ралли Рованперя лидировал, став первым в четверг и на первом спецучастке в пятницу. Тянак, показавший третье время на третьем спецучастке, поднялся с седьмого места на четвертое, а любимец публики латыш Мартиньш Сескс, одержавший первую победу на спецучастке в своей карьере, опередил француза Себастьена Ожье и занял второе место.

Вечером в пятницу Рованперя опередил Сескси на 15,7 секунды, Ожье - на 21,6 секунды, а Тянака - на 38,8 секунды.

Тянак наткнулся на упавшую на дорогу рекламную арку

На первых спецучастках в субботу Тянак занял четвертое место, опередив Фурмо и Кацуту, а Ожье - второе, опередив Сескса, причем Тянак финишировал в десяти секундах позади тройки лидеров. Однако на 14-м спецучастке Тянак столкнулся с рекламной аркой, которая упала на дорогу, из-за чего ему пришлось остановиться, и позже он получил номинальное время. На последнем городском спецучастке дня у Hyundai Танака сломалась полуось, он протаранил тюк сена и и финишировал с отставанием в 16 секунд.

По состоянию на вечер субботы были распределены и первые очки. Максимальные 18 очков заработал Рованперя, доминировавший в этот день, опередивший Ожье и Сеска на 42,5 и 47,2 секунды соответственно. Тянак, занявший четвертое место, уступил финну 1,08 и набрал 10 очков.

В воскресенье в зачет шли 7 очков за лучший заезд дня и 5 очков за победу в спецучастке. Ожье выиграл первый СУ дня, но следующие три выиграл Тянак. Тянак также поднялся на подиум по итогам финального СУ, поскольку латвийца Сескса постигли технические проблемы, из-за которых он опустился с третьего на седьмое место.