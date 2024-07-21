ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (879-й день) | Новый ракетно-авиационный удар по Украине, хакерская атака, американские бомбардировщики у границ РФ
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Минобороны РФ утверждает, что российские войска захватили Андреевку в Луганской области и Песчаное в Харьковской области.
Независимых подтверждений этому нет. Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил в ночь на 21 июля, что российские войска продвинулись в Песчаном и возле Андреевки, а также оккупировали село Прогресс (российская сторона об этом не сообщала).
Хакеры в ночь на 21 июля распространили через сотни телеграм-каналов, как украинских, так и российских, сообщения, связанные с войной.
В сообщениях президента Украины Владимира Зеленского обвинили в том, что он развязал войну, а также призвали Киев „сложить оружие“. Сообщения массово разослали по каналам через российский бот автопостинга FleepBot.
Воевавших в Украине грузинских добровольцев вызывают на допросы в Службу государственной безопасности Грузии, сообщает тбилисское издание Sova. Предполагается, что допросы связаны с делом по статье о государственном перевороте.
В Луганской области погиб доброволец из Польши, 22-летний Томаш Марцин Сенкала, который воевал в составе Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ. Прощание с ним прошло 20 июля на Байковом кладбище в Киеве.
В Белгородской области атакованы четыре населенных пункта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате атак дрона ранены два водителя автомобилей. В селе Новая Таволжанка дрон атаковал социальный объект. В селе Глотово в результате обстрела повреждены пять частных домов. Также российские средства ПВО в 10:20 и 11:00 сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. О последствиях атак не сообщается. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении рассказал, что обстановка в городе Шебекино остается „крайне тяжелой“: за прошедшие сутки от обстрелов там пострадали девять человек.
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы мог бы прекратить войну России против Украины на „правильных условиях для Украины и Запада“.
Об этом он заявил в колонке для DailyMail. Джонсон считает, что Трамп может предложить России отойти на границы начала 2022 года, а Украина сможет быстро стать членом Евросоюза и НАТО.
Минобороны РФ сообщило, что российские военные подняли в воздух истребители МиГ-29 и МиГ-31 из-за двух стратегических бомбардировщиков США В-52Н, которые приближались к госгранице РФ над Баренцевым морем.
„При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации“, — говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, пытается наладить контакт с потенциальной будущей администрацией Дональда Трампа и, вполне вероятно, готов к переговорам с Россией, если сделка будет справедливой.
Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на слова экспертов, в том числе бывшего посла США в Украине Джона Хербста (2003-2006 годы).
Вооруженные силы РФ в ночь на 21 июля нанесли по Украине удар, применив ракеты и беспилотники, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
По его словам, российские войска применили три баллистические ракеты, выпущенные из комплексов „Искандер-М“, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 39 ударных беспилотников типа „Шахед“. Как сообщил Олещук, украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 35 беспилотников, а ракеты Х-59/69 не достигли своих целей. В военной администрации Сумской области сообщили, что утром 21 июля российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в Шосткинском районе.
Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь украинская стороны пыталась атаковать объекты на российской территории с применением беспилотников самолетного типа.
По данным ведомства, дежурными средствами ПВО три дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, пять перехвачены в акватории Черного моря.
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