ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (879-й день) | Новый ракетно-авиационный удар по Украине, хакерская атака, американские бомбардировщики у границ РФ

Минобороны РФ утверждает, что российские войска захватили Андреевку в Луганской области и Песчаное в Харьковской области.

Независимых подтверждений этому нет. Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил в ночь на 21 июля, что российские войска продвинулись в Песчаном и возле Андреевки, а также оккупировали село Прогресс (российская сторона об этом не сообщала).

Хакеры в ночь на 21 июля распространили через сотни телеграм-каналов, как украинских, так и российских, сообщения, связанные с войной.

В сообщениях президента Украины Владимира Зеленского обвинили в том, что он развязал войну, а также призвали Киев „сложить оружие“. Сообщения массово разослали по каналам через российский бот автопостинга FleepBot.

Воевавших в Украине грузинских добровольцев вызывают на допросы в Службу государственной безопасности Грузии, сообщает тбилисское издание Sova. Предполагается, что допросы связаны с делом по статье о государственном перевороте.

В Луганской области погиб доброволец из Польши, 22-летний Томаш Марцин Сенкала, который воевал в составе Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ. Прощание с ним прошло 20 июля на Байковом кладбище в Киеве.

В Белгородской области атакованы четыре населенных пункта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате атак дрона ранены два водителя автомобилей. В селе Новая Таволжанка дрон атаковал социальный объект. В селе Глотово в результате обстрела повреждены пять частных домов. Также российские средства ПВО в 10:20 и 11:00 сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. О последствиях атак не сообщается. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении рассказал, что обстановка в городе Шебекино остается „крайне тяжелой“: за прошедшие сутки от обстрелов там пострадали девять человек.