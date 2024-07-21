Хакеры получили доступ к сотням украинских телеграм-каналов. И опубликовали сообщения с призывом „сложить оружие“

Записи начинались со слов „Это сообщение нам придется удалить…“ и „Я знаю, что на мой канал подписано много…“, отмечает „Код Дурова“. Сообщения содержали „нарративы, которые неоднократно звучали в российских пропагандистских медиа“, пишет „Суспiльне“. В частности, президента Украины Владимира Зеленского обвинили в том, что он развязал войну, а также утверждалось, что его жена якобы купила спорткар. В сообщениях Украину призывали „сложить оружие“ и „выбрать путь диалога и понимания“.

Медиаконсультант Игорь Пальчиковский заявил „Суспiльне“, что первые подобные сообщения появились в телеграм-канале „Times of Ukraine“ (в нем более 1,5 миллиона подписчиков) около 3:30 ночи. В дальнейшем сообщения опубликовали в других каналах.

Пальчиковский рассказал, что, по данным сервиса TGStat, сообщения появились в 1964 каналах, большая их часть — это российские каналы, преимущественно с небольшой аудиторией, а 273 — украинские. По словам эксперта, среди каналов оказались „Реальний Київ“ (1,2 миллиона подписчиков), „Всевидящее ОКО Украина“ (1,1 миллиона), а также некоторые региональные украинские каналы. В свою очередь, „Код Дурова“ пишет, что большинство каналов, где появились сообщения, оказались украинскими.

Сообщения массово разослали по каналам через российский бот автопостинга FleepBot. Представители сервиса заявили, что „столкнулись с несанкционированным доступом“, и работают над тем, чтобы устранить проблему. Во FleepBot пообещали обратиться в правоохранительные органы, „чтобы виновные понесли наказание“.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины рекомендовала удалить бот FleepBot из администраторов канала, чтобы устранить проблему.

„Код Дурова“ указывает, что в марте 2022 года похожую рассылку устроили через сервис аналитики Crosser Bot, его разработчики утверждали, что подверглись взлому. При этом эксперты на рынке разработки телеграм-ботов, опрошенные изданием, поставили под сомнение версию, что указанные боты взломали.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .