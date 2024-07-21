За рубежом
21.07.2024, 21:00

Суд в Бангладеш отменил квоты на государственные должности, вызвавшие протесты. В беспорядках погибли более 100 человек

 
Солдаты Пограничной службы Бангладеш несут службу во время протестов против квот в Дакке 21 июля 2024 года. 21 июля Верховный суд Бангладеш сократил полномочия, но не выполнил требования общественности отменить спорные правила найма на государственную службу.
Солдаты Пограничной службы Бангладеш несут службу во время протестов против квот в Дакке 21 июля 2024 года. 21 июля Верховный суд Бангладеш сократил полномочия, но не выполнил требования общественности отменить спорные правила найма на государственную службу.
ФОТО: MUNIR UZ ZAMAN | AFP

Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на государственные должности, которые стали причиной массовых протестов и беспорядков, сообщает „Медуза“ со ссылкой на Reuters.

Верховный суд отклонил постановление суда низшей инстанции, который в июне установил, что 56% государственных должностей будут распределяться по квоте, в основном родственникам ветеранов войны за независимость от Пакистана.

Верховный суд постановил, что 93% государственных рабочих мест будут открыты для кандидатов на основании их заслуг, а не системы квотирования, сообщил Reuters генеральный прокурор Бангладеш Амин Уддин.

Система квот в Бангладеш, существовавшая с 1972 года, гарантировала, что государство будет заботиться о родственниках ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. Также квоты выделяли женщинам, меньшинствам и людям с ограниченными возможностями.

В 2018 году правительство Бангладеш отменило систему квот, но в июне 2024 года суд решил восстановить ее, но в основном потомкам борцов за независимость страны. Это вызвало протесты студентов по всей стране, между протестующими и представителями силовых структур произошли столкновения.

В ходе беспорядков в Бангладеш, по последним данным, погибли 114 человек. С 18 июля в стране перестал работать интернет, из-за чего 170-миллионная страна оказалась отрезана от внешнего мира. Из-за возникших беспорядков власти ввели комендантский час. Будет ли отменено действие комендантского часа после решения суда, пока неизвестно.

Генпрокурор Бангладеш заявил Reuters, что власти найдут виновных в насилии и примут против них строгие меры. „Студенты четко заявили, что они никоим образом не причастны к насилию и поджогам, которые происходят в Бангладеш с понедельника [15 июля]“, — сказал Амин Уддин журналистам. Он надеется, что после решения суда в Бангладеш „восстановится нормальная жизнь“, а „люди со скрытыми мотивами“ перестанут подстрекать жителей.

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