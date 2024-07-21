Франция отказалась допустить до Олимпиады журналистов и физиотерапевтов из России и Беларуси, опасаясь шпионажа

По его словам, это представители России, Беларуси и некоторых других стран, названия которых министр раскрыть отказался. Об этом сообщает „Медуза“.

„Вероятно, они приехали не для того, чтобы совершать теракты. Но, помимо разведки и традиционного шпионажа, существует возможность получить доступ к компьютерным сетям, чтобы совершить кибератаку“, — сказал министр, отвечая на вопрос, что собирались делать во Франции вероятные „агенты“.

„Мы отказали большому количеству „журналистов“ [из России], которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете. Мы исходим из принципа предосторожности“, — сказал Жеральд Дарманен.

Всего власти Франции, по словам главы МВД, проверили 960 тысяч человек, которые собирались участвовать в Олимпиаде, „вплоть до разносчиков воды“, чтобы удостовериться, что они не представляют опасность. Всего до Игр не допустили 4340 человек, в том числе 19 человек, внесенных в список „Предотвращение радикализации террористической направленности“ (FSPRT), и 139 человек из так называемого списка S (списка людей, представляющих угрозу безопасности государства). Также до ОИ-2024 не допустили 257 радикальных исламистов, 181 активиста ультралевых и 95 представителей ультраправых организаций.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В Играх будут участвовать 15 российских спортсменов и 16 белорусских, которые выступят в нейтральном статусе.

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