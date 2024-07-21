67 фирм в Латвии продолжают возить продукты питания из России

На пунктах пограничного контроля 63 латвийских предприятия были указаны в качестве пункта назначения для партий продуктов питания и кормов из России, а 39 латвийских предприятий - для партий из Беларуси.

По сравнению с 2022 годом количество предприятий, привозящих продовольствие и корма из Беларуси, в этом году сократилось на 36%, а из России - на 55%, отметили в службе.

На вопрос о том, какие компании импортировали продовольствие и корма из этих стран в Латвию, служба не ответила.

По данным службы, за первые шесть месяцев этого года в Латвию было ввезено 891 776 тонн продуктов питания и кормов из России и 311 896 тонн из Беларуси. Таким образом, общее количество продуктов и кормов, ввезенных в Латвию из обеих стран, достигло 1,204 миллиона тонн.

В первом полугодии этого года в Латвию из России ввозились в основном остатки пищевой промышленности, отходы и готовые корма для животных. Из 587 611 тонн этих продуктов в Латвию было ввезено 586 357 тонн, а в другую страну Европейского союза (ЕС) - 1 253 тонны.

Далее следуют зерновые продукты, импортируемые из России, общий объем которых в Латвии в первой половине 2024 года составил 188 162 тонны. Из них Латвия указана в качестве пункта назначения на пограничном контрольном пункте для 117 569 тонн, а другая страна ЕС - для 70 593 тонн. Овощи и корнеплоды были импортированы в Латвию из России за первые шесть месяцев этого года в количестве 46 861 тонны, из которых 41 581 тонна предназначалась для Латвии, а 5 280 тонн - для другой страны ЕС.

В импорте продовольствия и кормов из Беларуси также преобладают остатки пищевой промышленности, отходы и готовые корма для животных, которых в Латвию в первом полугодии было ввезено 215 147 тонн. Из них 213 935 тонн предназначались для Латвии, а 1 212 тонн - для другой страны ЕС.