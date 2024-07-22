22.07.2024, 08:17
„Домой только по пропускам, транспорт — в два раза дороже“. Уроженка Таллинна — о жизни в предолимпийском Париже
ФОТО: | Scanpix
В пятницу, 26 июля, в Париже состоится церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр. Корреспондент RusDelfi поговорил с уроженкой Таллинна Александрой, которая долгое время живет в главном городе Франции, чтобы понять, что с безопастью и ценами в столице Игр, а заодно развенчать пару фэйков российской пропаганды.
Александра родом из Эстонии, 10 лет она училась и работала в Париже, но во время пандемии коронавируса вернулась в Таллинн. Позже получила заманчивое предложение по работе, и вот уже два года она снова во Франции - работает помощником режиссера у Ренаты Литвиновой.
Некоторые СМИ сообщают, что в целях обеспечения безопасности объектов на улицах города в Париже установили 44 000 решетчатых ограждений.
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