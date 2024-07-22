„Домой только по пропускам, транспорт — в два раза дороже“. Уроженка Таллинна — о жизни в предолимпийском Париже

Александра родом из Эстонии, 10 лет она училась и работала в Париже, но во время пандемии коронавируса вернулась в Таллинн. Позже получила заманчивое предложение по работе, и вот уже два года она снова во Франции - работает помощником режиссера у Ренаты Литвиновой.