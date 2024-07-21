ВИДЕО | Юный британский бегун упустил победу, недооценив соперников

16-летний британец Джейк Одей-Джордан мощно стартовал в предварительном забеге с шестой дорожки и с большим запасом опережал соперников, но затем решил сэкономить силы, чтобы хорошо выступить в следующих забегах.

В итоге Джейк Одей-Джордан заняла в своем забеге четвертое место (22.12) и вылетел из соревнований.

„Конечно, это была моя вина. Я не могу злиться ни на кого другого“, — заявил Джейк Одей-Джордан британским журналистам. „По ощущениям это было хорошо, не самый быстрый бег, но хорошо. Наверное, мог бы показать результат менее 21 секунды“.

„Я просто пытался сохранить силы для следующего круга. У меня не было никаких травм“, — добавил он. Позже молодой спортсмен опубликовал аналогичное сообщение в социальных сетях.

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