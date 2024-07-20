ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (878-й день) | Венгрии грозит топливный кризис - Украина перекрыла транзит российской нефти

Ирина Фарион умерла после покушения

В 60-летнюю Фарион вечером 19 июля выстрелил неизвестный мужчина — это произошло во Львове возле дома, где жила политик. Ее госпитализировали с огнестрельным ранением головы в крайне тяжелом состоянии, однако примерно через четыре часа Фарион умерла.

Полиция разыскивает подозреваемого, начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Мотивы преступника пока неясны. Основных версий две — личная неприязнь и общественно-политическая деятельность убитой.

Россия ночью нанесла удары по шести областям Украины

Россия в ночь на субботу, 20 июля, вновь нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры и другим целям в Украине. От этих атак пострадало по одному объекту энергетики в Сумской и Черниговской областях, сообщили украинские власти. По предварительным данным, удары наносились беспилотниками „Шахед“.

Всего, по данным Воздушных сил Украины, Россия выпустила 18 дронов „Шахед“, один БПЛА неустановленного типа, а также три баллистические ракеты наземного базирования „Искандер-М“ и крылатую ракету „Искандер-К“. Сбито 12 „Шахедов“ и один дрон неустановленного типа. Атакам подверглись Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

Венгрии грозит топливный кризис

Венгрии грозит топливный кризис из-за того, что Украина перекрыла транзит российской нефти, сообщает Politico. Высокие цены и нехватка электроэнергии могут ударить по Венгрии уже через считанные недели, пишет издание.

Решение Киева вызывает серьезные опасения по поводу дефицита поставок в Будапеште, который получает 70 процентов импорта нефти из России, причем „Лукойл“ дает половину этого объема.

За время войны с прифронтовых территорий Украины эвакуировали почти 3 млн человек

Как сообщают украинские спасатели, с прифронтовых территорий Украины за время войны эвакуировали 2,8 млн человек.