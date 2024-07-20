ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (878-й день) | Венгрии грозит топливный кризис - Украина перекрыла транзит российской нефти
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Ирина Фарион умерла после покушения
В 60-летнюю Фарион вечером 19 июля выстрелил неизвестный мужчина — это произошло во Львове возле дома, где жила политик. Ее госпитализировали с огнестрельным ранением головы в крайне тяжелом состоянии, однако примерно через четыре часа Фарион умерла.
Полиция разыскивает подозреваемого, начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Мотивы преступника пока неясны. Основных версий две — личная неприязнь и общественно-политическая деятельность убитой.
Россия ночью нанесла удары по шести областям Украины
Россия в ночь на субботу, 20 июля, вновь нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры и другим целям в Украине. От этих атак пострадало по одному объекту энергетики в Сумской и Черниговской областях, сообщили украинские власти. По предварительным данным, удары наносились беспилотниками „Шахед“.
Всего, по данным Воздушных сил Украины, Россия выпустила 18 дронов „Шахед“, один БПЛА неустановленного типа, а также три баллистические ракеты наземного базирования „Искандер-М“ и крылатую ракету „Искандер-К“. Сбито 12 „Шахедов“ и один дрон неустановленного типа. Атакам подверглись Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Киевская области.
Венгрии грозит топливный кризис
Венгрии грозит топливный кризис из-за того, что Украина перекрыла транзит российской нефти, сообщает Politico. Высокие цены и нехватка электроэнергии могут ударить по Венгрии уже через считанные недели, пишет издание.
Решение Киева вызывает серьезные опасения по поводу дефицита поставок в Будапеште, который получает 70 процентов импорта нефти из России, причем „Лукойл“ дает половину этого объема.
За время войны с прифронтовых территорий Украины эвакуировали почти 3 млн человек
Как сообщают украинские спасатели, с прифронтовых территорий Украины за время войны эвакуировали 2,8 млн человек.
„Наше эвакуационное подразделение „Феникс“ работает в Донецкой области в сотрудничестве с полицейским подразделением „Белые ангелы“ и областными военными администрациями“, — цитирует агентство „Интерфакс-Украина“ главу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрея Даника. Среди них, по словам Даника, более 670 тысяч детей и более 102 тысяч человек с инвалидностью.
Зеленский: договорились с Трампом лично обсудить справедливый мир
„Я поговорил с [Дональдом Трампом], чтобы поздравить его с выдвижением [кандидатом в президенты США] от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем“, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.
Бывший президент США Дональд Трамп также подтвердил телефонный разговор с украинскими лидером Владимиром Зеленским. „Он поздравил меня с успешным проведением национального съезда Республиканской партии и с тем, что я стал кандидатом от Республиканской партии на пост президента Соединенных Штатов“, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Спецпредставитель папы римского приехал в Украину
Госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин - второе по значимости лицо в иерархии Святого престола после самого папы - в субботу, 20 июля начал свой визит в Украину. Это первое посещение страны ватиканским иерархом такого высокого ранга после начала полномасштабной агрессии России.
Визит кардинала начался 20 июля во Львове, где он встретился с местными духовными и светскими властями. Дальше в программе Паролина - поездка в Одессу. В воскресенье, 21 июля, католический иерарх возглавит святую мессу в городе Бердичеве (Житомирская область), куда сейчас совершают паломничество католики. После этого кардинал намерен посетить в Киеве грекокатолический кафедральный собор и встретиться с Верховным архиепископом Киевским и Галичским Святославом Шевчуком, сообщается на сайте Святого престола.