Блинкен: Израиль и ХАМАС близки к завершению соглашения о прекращении огня

„Мы часто знаем, что последние 10 ярдов являются самыми тяжелыми“, - подчеркнул Блинкен и добавил, что сейчас вопрос заключается в завершении переговоров по некоторым важным деталям.

По его словам, США по-прежнему считают, что самый быстрый способ закончить эту войну и принести облегчение жителям Газы - это заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

В то же время когда госсекретаря США спросили о том, что, возможно, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху специально саботирует переговоры о прекращении огня, то Блинкен в ответ на это рассказал, как общается с израильским лидером.

„Я не сосредотачиваюсь на личностях, я сосредотачиваюсь на политике. И мы хотим быть уверенными, что, двигаясь вперед с кем-либо, будь то с нашими израильскими союзниками, или с кем-либо другим, мы достигаем договоренностей о конкретных шагах, которые необходимо сделать, чтобы продвинуть вперед то, что мы пытаемся продвинуть“, - объяснил политик.

Блинкен подчеркнул, что сейчас он видит в израильском обществе сильное желание „покончить с этим“, добиться прекращения огня и возвращения заложников домой.

Американский чиновник отметил, что должна быть достигнута договоренность, которая принесет длительный мир и безопасность для израильтян, которые сильно этого хотят и нуждаются, а также реализует право палестинцев на самоопределение.