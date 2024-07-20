Эстонские тхэквондисты завоевали исторические медали на Международных детских играх

В играх участвуют около 1500 спортсменов из 30 стран и 60 городов со всего мира.

„Эстонские тхэквондисты впервые приняли участие в Международных детских играх, что делает их достижение еще более радостным и символичным“, — сказал президент Эстонской Федерации Тхэквондо Михаил Кылварт. „В следующем году, в рамках мероприятий Европейской спортивной столицы, игры будут проходить в Таллинне, где также должно было быть представлено и тхэквондо. К сожалению, новое городское руководство решило исключить этот вид спорта из программы.“

Международные детские игры проводятся с 1968 года и в них участвуют молодые спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет. Это одно из важнейших международных соревнований, которое получило признание Международного олимпийского комитета. Это так называемые детские олимпийские игры для данной возрастной категории.

В этом году в Мексике соревнования проходили по семи видам спорта: легкая атлетика, плавание, теннис, тхэквондо, баскетбол, футбол и волейбол. Тхэквондо представляли два спортсмена и тренер сборной Меелис Нурмекан.

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