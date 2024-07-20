За рубежом
20.07.2024, 18:50

Выборы не на жизнь, а на смерть. Трамп срезает углы, Байден болеет, но не уходит

 
Election 2024 RNC
Election 2024 RNC
ФОТО: Paul Sancya | Scanpix

В ночь на 19 июня Дональд Трамп выступил с двухчасовой речью, завершившей съезд (конвенцию) республиканской партии США. Теперь он стал официальным кандидатом на пост президента США. Трампа было почти не узнать: он старался говорить не как радикальный ультра-консерватор, а словно обыкновенный, скучный кандидат-республиканец. И у него почти получилось.

В то же время, давление на президента Джо Байдена с требованием снять свою кандидатуру, усилилось, а опросы показывают падение его рейтинга. Американские СМИ утверждали, что он вообще мог выйти из гонки. Но этого не произошло - Байден заявил, что уходить не намерен: он собирается победить.

Тот же Дональд, только лучше

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