Выборы не на жизнь, а на смерть. Трамп срезает углы, Байден болеет, но не уходит

В то же время, давление на президента Джо Байдена с требованием снять свою кандидатуру, усилилось, а опросы показывают падение его рейтинга. Американские СМИ утверждали, что он вообще мог выйти из гонки. Но этого не произошло - Байден заявил, что уходить не намерен: он собирается победить.