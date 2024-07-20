Правда ли, что ректор Киевского национального университета запретил студентами использовать в их работах слова „Россия“ и „русский“?

По утверждению „Российской газеты“, в соцсетях распространяется копия приказа за подписью ректора КНУ Владимира Бугрова от 20 июня 2024 года. Судя по снимку, документ состоит из четырёх пунктов. В первом оговорено, на какие слова распространяется запрет и какими их следует заменять. Во втором и третьем указано, что ответственность за выполнение и контроль за соблюдением приказа ложится на преподавателей, научных руководителей и заведующих кафедрами. Согласно последнему пункту, приказ вступает в силу с момента его подписания.

При этом „Проверено“ не смогло найти упоминания этого документа в каких-либо украинских СМИ. Вызывает подозрения и то, что новость об этом запрете завирусилась в Рунете спустя почти месяц после подписания предполагаемого приказа. По ключевым словам мы обнаружили, что наиболее ранняя публикация с фото документа появилась лишь 15 июля в 13:26 по московскому времени в прокремлёвском Telegram-канале Zanoza (8700 просмотров). Ранее он был неоднократно уличён в распространении поддельных фото и видео антиукраинской направленности.

Новость о подобном приказе было бы логично разместить на сайте или в официальных соцсетях КНУ, чтобы как можно больше студентов могли ознакомиться с распоряжением ректора и следовать введённым правилам. Однако „Проверено“ не обнаружило подобных записей ни на одном ресурсе университета. Напротив, Центр коммуникаций КНУ ещё утром 16 июля, до выхода в эфир программы Никонова, опубликовал в Facebook опровержение, которое начинается такими словами: „Враг формирует образ украинского учёного как пропагандиста и невежды“. Читателей поста призвали не верить фейкам и ориентироваться на информацию из официальных каналов КНУ.

Представители вуза привели три аргумента, почему вирусное фото приказа — подделка:

в день предполагаемого подписания документа, 20 июня 2024 года, ректор КНУ был в командировке, а значит, не имел права подписывать приказы. Отчёты о рабочей поездке предлагается посмотреть на страницах Бугрова и университета в Facebook. Сообщается, что на время командировки обязанности Бугрова исполнял первый проректор;

утверждается, что вуз использует отличную от указанной, более сложную нумерацию приказов;

„КНУ — современный научно-учебный центр Украины. Наши соискатели пишут научные работы, в которых пользуются научной терминологией, а не нелепыми выдумками“.