Правда ли, что ректор Киевского национального университета запретил студентами использовать в их работах слова „Россия“ и „русский“?
В середине июля 2024 года в Сети появились сообщения, будто руководитель одного из крупнейших украинских вузов выпустил приказ, согласно которому в рефератах, курсовых и дипломных работах вместо слов, связанных с РФ и россиянами, нужно использовать термины „Московия“, „кацапы“ и „орки“. Мы проверили, так ли это.
Вечером 16 июля о предполагаемом запрете в Киевском национальном университете (КНУ) имени Тараса Шевченко в эфире „Первого канала“ рассказал Вячеслав Никонов, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам и декан факультета государственного управления МГУ. „Ну, действительно, в Киеве сложная ситуация — там всё плавится. Как там люди сейчас живут, я не знаю. Сложно, жалко, действительно, людей. Но явно это каким-то образом влияет на мозги киевского руководства. Потому что, когда я получил эту информацию, я сначала подумал, что это точно фейк. Проверяли наши редакторы — сегодня полдня на это потратили. Не фейк. Приказ ректора Киевского национального университета. „С целью нераспространения российских идей приказываю запретить использование слов „Россия“, „российский“, „русский“ в курсовых, дипломных и реферативных работах. Вместо них использовать такие слова, как „Московия“, „кацапы“, „орки“"“, — сообщил Никонов в передаче „Большая игра“. Также он поделился фотографией предполагаемого документа в своём Telegram-канале (28 000 просмотров на момент написания данного разбора).По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram опубликовано порядка 170 постов об этом приказе, которые в общей сложности получили около 1 млн просмотров. О запрете написали каналы „Дядя Слава“ (208 000 просмотров), „Кот Костян — официальный канал“ (120 000), „Военндело (Военное дело)“ (47 000), „Ыыху Москвы“ (44 000), Nina Vatt (38 000), Saloboy™ (35 000), „Русский формат“ (35 000), „Андрей Белоусов“ (33 000) и др. Среди СМИ и новостных сайтов о том же сообщили „Российская газета“ (новость продублирована в Telegram-канале и паблике во „ВКонтакте“), „Украина.ру“, „Политикус“ и информационный портал фонда „Русский мир“. Аналогичные публикации встречаются во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут) и соцсети X (тут, тут и тут).
По утверждению „Российской газеты“, в соцсетях распространяется копия приказа за подписью ректора КНУ Владимира Бугрова от 20 июня 2024 года. Судя по снимку, документ состоит из четырёх пунктов. В первом оговорено, на какие слова распространяется запрет и какими их следует заменять. Во втором и третьем указано, что ответственность за выполнение и контроль за соблюдением приказа ложится на преподавателей, научных руководителей и заведующих кафедрами. Согласно последнему пункту, приказ вступает в силу с момента его подписания.
При этом „Проверено“ не смогло найти упоминания этого документа в каких-либо украинских СМИ. Вызывает подозрения и то, что новость об этом запрете завирусилась в Рунете спустя почти месяц после подписания предполагаемого приказа. По ключевым словам мы обнаружили, что наиболее ранняя публикация с фото документа появилась лишь 15 июля в 13:26 по московскому времени в прокремлёвском Telegram-канале Zanoza (8700 просмотров). Ранее он был неоднократно уличён в распространении поддельных фото и видео антиукраинской направленности.
Новость о подобном приказе было бы логично разместить на сайте или в официальных соцсетях КНУ, чтобы как можно больше студентов могли ознакомиться с распоряжением ректора и следовать введённым правилам. Однако „Проверено“ не обнаружило подобных записей ни на одном ресурсе университета. Напротив, Центр коммуникаций КНУ ещё утром 16 июля, до выхода в эфир программы Никонова, опубликовал в Facebook опровержение, которое начинается такими словами: „Враг формирует образ украинского учёного как пропагандиста и невежды“. Читателей поста призвали не верить фейкам и ориентироваться на информацию из официальных каналов КНУ.
Представители вуза привели три аргумента, почему вирусное фото приказа — подделка:
в день предполагаемого подписания документа, 20 июня 2024 года, ректор КНУ был в командировке, а значит, не имел права подписывать приказы. Отчёты о рабочей поездке предлагается посмотреть на страницах Бугрова и университета в Facebook. Сообщается, что на время командировки обязанности Бугрова исполнял первый проректор;
утверждается, что вуз использует отличную от указанной, более сложную нумерацию приказов;
„КНУ — современный научно-учебный центр Украины. Наши соискатели пишут научные работы, в которых пользуются научной терминологией, а не нелепыми выдумками“.
Действительно, согласно странице Бугрова, в середине июня он находился за пределами Украины. Так, 17 июня во французском Нанси ректор КНУ и его коллега из Университета Лотарингии подписали соглашение о сотрудничестве между вузами в сфере зелёной энергетики. Об этом событии сообщала и пресс-служба украинского учебного заведения на сайте и в соцсетях. 22 июня Бугров поделился фотографиями прогулки по Нанси, а вскоре подвёл итоги недели сотрудничества между двумя университетами.
Подделкой фото приказа назвали и фактчекеры из проекта StopFake. Они сравнили распространяемый документ с одним из официальных приказов вуза и нашли множество стилистических неточностей и различий в оформлении. Например, после обращения к руководителям курсовых и дипломных работ должно стоять тире, а не запятая. Фактчекеры утверждают, что в настоящих приказах не употребляется фраза „відповідальність за контроль дотримання цього наказу покласти“ („ответственность за контроль за соблюдением этого приказа возложить“) — вместо него используются другие формулировки. На вирусном фото текст, в отличие от подлинных документов КНУ, не выровнен по ширине.
Таким образом, ректор Киевского национального университета не запрещал студентам использовать слова „Россия“ и „русский“ в своих работах. Эти сообщения не подтверждаются никакими авторитетными источниками и были опровергнуты пресс-службой вуза. Единственным доказательством запрета служит фото приказа, которое впервые появилось в прокремлёвском Telegram-канале. Кроме того, в тексте и оформлении документа допущены многочисленные неточности.
Итог: Фейк