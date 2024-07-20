В Финляндии обнаружили редкого комара – он распространяет не поддающийся лечению вирус

Комар, распространяющий вирус Западного Нила, был замечен этим летом в городе Лиекса в Северной Карелии.

Исследователь Хельсинкского университета Лорна Калвервелл заявила, что это второй раз, когда в Финляндии заметили комара вида Culex modestus. Предыдущее появление этого насекомого зафиксировали два года назад в Пори.

Она допускает, что замеченный в Северной Карелии комар этого вида, скорее всего, является самым северным в мире.

Особенностью Culex modestus является его способность распространять вирус Западного Нила, который поражает как людей, так и животных. Этот вирус, который впервые выявили в Уганде в 1937 году, стал причиной многих смертей по всему миру. Лечения от вируса Западного Нила сейчас не существует.

Однако доцент вирусологии Хельсинкского университета Эсси Корхонен поспешила успокоить общественность – в Финляндии вирус Западного Нила пока не обнаружен. Для его распространения потребуются постоянные теплые погодные условия.

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