Сообщал ли телеканал CNN, что в Трампа стреляли из трёх видов оружия?
После покушения на экс-президента США Дональда Трампа русскоязычные Telegram-каналы со ссылкой на телеканал CNN сообщили, будто в него стрелял не только Томас Мэттью Крукс, убитый ответным огнем. Мы проверили достоверность таких сообщений.
Новость о выводах, сделанных специалистами по просьбе CNN, Telegram-каналы начали распространять 15 июля. Утверждалось, что первые три выстрела в Трампа были произведены из одного типа оружия, пять последующих — из второго, а финальный выстрел, названный „акустическим импульсом“, — из третьего. Об этом, в частности, написали каналы „Анатолий Шарий“ (845 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Топор Live“ (727 000), „Прямой эфир • новости“ (666 000), „Операция Z: военкоры русской весны“ (436 000), „Соловьёв“ (238 000) и „RT на русском“ (185 000).
15 июля сайт телеканала CNN действительно опубликовал заметку о том, что выстрелы на митинге в Батлере были сделаны из трёх типов оружия. В заголовке указано: „Аудиоэкспертиза предполагает, что на митинге Трампа стреляли из трёх видов оружия“. Телеканал ссылался на анализ Кэтэлина Григораса и Коула Уайткоттона: первый занимает пост директора Национального центра судебной медиаэкспертизы в Университете Колорадо в Денвере, второй работает там же старшим научным сотрудником.
По оценке экспертов, изучивших звуки выстрелов по общедоступной трансляции митинга, первые три выстрела соответствовали предполагаемому оружию A, следующие пять — предполагаемому оружию B, а последний „акустический импульс“ был издан возможным оружием C.
Фактчекеры из проекта Lead Stories связались с экспертами, и те подтвердили оценку, которую дали для материала CNN. При этом Григорас и Уайткоттон подчеркнули: они никогда не говорили, что все эти выстрелы были направлены в Трампа. Не утверждает этого, впрочем, и CNN: в статье говорится не „стреляли в Трампа“, а „стреляли на митинге Трампа“.
Не противоречит это и официальным данным. В отчёте ФБР указано, что Крукс действовал один. Директор Секретной службы США Кимберли Читл сообщила, что снайперы ведомства „нейтрализовали стрелка“. А пресс-секретарь ведомства Энтони Гульелми уточнил, что стрелок „был нейтрализован и скончался“. Можно предположить, что вторая серия выстрелов (и, скорее всего, третий „акустический импульс“) — это результат действий спецслужб, застреливших Крукса.
Таким образом, посты, в которых со ссылкой на CNN говорится, что в Трампа якобы стреляли из трёх видов оружия, не соответствуют действительности. Американский телеканал сообщал, что всего на митинге в Пенсильвании (как в ходе покушения, так и в ходе контрмер снайперов) использовалось оружие трёх видов, но не утверждал, что все эти выстрелы были направлены в политика. Вероятно, речь идёт о неточном переводе или намеренном искажении сообщения CNN.
Итог: Большей частью неправда