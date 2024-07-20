Сообщал ли телеканал CNN, что в Трампа стреляли из трёх видов оружия?

15 июля сайт телеканала CNN действительно опубликовал заметку о том, что выстрелы на митинге в Батлере были сделаны из трёх типов оружия. В заголовке указано: „Аудиоэкспертиза предполагает, что на митинге Трампа стреляли из трёх видов оружия“. Телеканал ссылался на анализ Кэтэлина Григораса и Коула Уайткоттона: первый занимает пост директора Национального центра судебной медиаэкспертизы в Университете Колорадо в Денвере, второй работает там же старшим научным сотрудником.

По оценке экспертов, изучивших звуки выстрелов по общедоступной трансляции митинга, первые три выстрела соответствовали предполагаемому оружию A, следующие пять — предполагаемому оружию B, а последний „акустический импульс“ был издан возможным оружием C.

Фактчекеры из проекта Lead Stories связались с экспертами, и те подтвердили оценку, которую дали для материала CNN. При этом Григорас и Уайткоттон подчеркнули: они никогда не говорили, что все эти выстрелы были направлены в Трампа. Не утверждает этого, впрочем, и CNN: в статье говорится не „стреляли в Трампа“, а „стреляли на митинге Трампа“.