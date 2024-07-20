Вместо того, чтобы забрать часть прибыли у банков, новое правительство собирается получить в два раза меньшую сумму (около 220 миллионов евро в год) от автовладельцев. Президент не провозгласил закон об автоналоге, сославшись, правда, всего на одну деталь - налоговые льготы предусматривались для людей с особыми потребностями, которые используют специально переоборудованные автомобили. Президент указал, что это нарушает права тех людей с особыми потребностями, которые используют обычные (непереборудованные) автомобили. Новая коалиция решила, что раз такое дело, то есть смысл отменить все налоговые льготы. Ведь если автомобильный налог будут платить все автовладельцы одинаково, то нельзя будет сослаться на неравное обращение. На мой взгляд, проблем с автоналогом гораздо больше, чем та единственная, на которую указал президент, но ни одну из наших поправок к законопроекту коалиция не планирует даже обсуждать.

Введение налоговых льгот для богатых, которое планировалось уже с 1-го января, перенесено на год вперёд, однако не отменено. Напомню, что согласно этому плану, депутаты парламента, например, станут получать на 450 евро в год больше, и для покрытия этих льгот уже поднят подоходный налог (который снизил запрлату всем) и налог с оборота (из-за чего выросли цены на все товары, услуги и продукты питания). Эти налоги обратно снижать не планируется, наоборот – из-за нового „налога на безопасность“ они увеличатся ещё больше. И подоходный налог, и НСО будут подняты аж до 24%, а ведь до прихода к власти Партии реформ они составляли всего 20%. Такой шаг ещё сильнее снизит зарплаты и ещё больше повысит цены в магазинах.

Сейчас уже можно с уверенностью констатировать - предыдущие два правительства под руководством Каи Каллас сумели разрушить экономику Эстонии. В самом начале коалиционных переговоров Кристен Михал предупредил, что от нового правительства не стоит многого ожидать и это своё первое обещание он сдержал. В новом коалиционном договоре не обозначено необходимых для восстановления экономики шагов. Нас ждёт очередное повышение налогов, но при этом правительство по-прежнему не собирается вводить налог на сверхприбыли банков, отказываясь от полумиллиарда евро в год и даже не обсуждает ступенчатый подоходный налог, который оставил бы наименее обеспеченным жителям страны больше денег без ущерба для госбюджета.

Коалиционный договор совершенно разумно указывает на необходимость сокращения госаппарата, который в последнее время растёт на несколько процентов в год. Сокращение госаппарата, однако, началось с создания нового министерского поста для социал-демократов, вместе с новыми высокооплачиваемыми местами для советников и других чиновников. Вместо того, чтобы реформировать министерства и избавиться от неэффективных чиновников, Партия реформ подходит к экономии средств гораздо более творчески.

К примеру, прошлый министр финансов Март Вырклаэв забрал у министерства экономики пять миллионов евро, предназначенные на привлечение внешних инвестиций. Его помощники отметили в пояснительной записке, что такая „экономия“ приведёт к потере тридцати миллионов в течение ближайших нескольких лет, но министра это не остановило.

Другой пример экономии в стиле Партии реформ - отказ от выдачи научных стипендий, который позволит сэкономить государству целых 55 тысяч евро в год, начиная со следующего года. И неважно, что эти деньги могли бы принести в бюджет миллионы. Заменой министра финансов проблема экономической импотенции, увы, не решена. Забрать деньги сейчас, чтобы потерять гораздо больше в будущем - это политика смс-кредитов, которую начало правительство Каи Каллас, и продолжает правительство Кристена Михала.

Эстония останется худшей европейской экономикой и в следующем году

Затяжная экономическая стагнация привела к тому, что по уровню жизни Литва уже успела нас обойти, Латвия сделает это в начале следующего года. Эстония была лидером среди стран Балтии последние 30 лет, теперь же мы опускаемся на третье место из трёх. В этом году Эстония оказалась единственной страной в Европе с падающей экономикой.

Экономический рост в 2024-м году сумели показать даже Россия и Украина, не получилось только у нас. Новый коалиционный договор твёрдо обещает одно: Эстония останется худшей европейской экономикой и в следующем году. Партия реформ, которая обещала вывести нашу страну в пятёрку лучших в Европе, уверенно привела её на последнее место.

Впервые, между прочим, за всю историю независимой Эстонии.

В этом году дефицит госбюджета подбирается уже к двум миллиардам евро.

Эти два миллиарда, которые госбюджет недосчитался из-за экономических просчётов реформистов - не просто число где-то в эксель-табличке. Это подоходный налог, который по решению Каи Каллас платят пенсионеры. Это пособие для малоимущих в 200 евро в месяц, которое не поднималось уже четыре года, несмотря на гигантскую инфляцию. Это закрывающиеся сельские школы и отмена бесплатного общественного транспорта в уездах.

Разрушающиеся дороги и многомесячные очереди к врачам. Снижение детских пособий и рост цен в магазина. По сути дела, мы все платим дополнительный налог уже три года - только не на безопасность, а на некомпетентность Партии реформ.