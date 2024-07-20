Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион умерла в больнице после покушения

Преступник выстрелил в 60-летнего политика около 19:30 возле дома на улице Масарика, где жила Фарион. Потерпевшую госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением головы в крайне тяжелом состоянии. Около 23:00 врачи сообщили, что Фарион сделали операцию, она находится в состоянии комы, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Меньше чем через полчаса врачи сообщили, что Фарион умерла.

„Сердце пациентки не выдержало“, — сообщила глава анестезиологической службы Первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец. „Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью“, — заявил глава Львова Андрей Садовый. „Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось“, — сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

Покушение на Ирину Фарион совершил молодой мужчина. Преступник выстрелил в политика, когда она вышла из подъезда своего дома. „Был выстрел в висок. Стрелка видели соседи, был в перчатках и оружие было без глушителя“, — заявила львовская журналистка Марта Олиярник, первая сообщившая о покушении на Фарион. Нападавший скрылся, в городе объявлен план „Перехват“. По информации украинских СМИ, на вид преступнику около 20-25 лет.

Как сообщает „Львов.медиа“, свидетели утверждают, что у подъезда Фарион в течение двух недель видели молодого мужчину в возрасте около 20 лет. Украинский телеграм-канал „Говорить Великий Львів“ опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, показан предполагаемый стрелок (эта информация не подтверждена).