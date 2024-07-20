Хочу выйти, но приложение не отпускает! Как TikTok вызывает зависимость и как с этим бороться(3)
Нажимаю „Назад“, чтобы выйти. В ответ какое-то видео. Довольно странное… Нажимаю снова. Передо мной другое видео: Gotta give him that HAWK TUAH, if you know what I mean. Что за черт? Нет, нет и еще раз нет. С меня хватит.
Я всего лишь хочу закрыть приложение, но не тут-то было. Бросаю взгляд на часы: я уже больше получаса торчу в TikTok! И что, скажите на милость, мне делать, когда алгоритм TikTok вот так тихой сапой засасывает меня и съедает мое время? Прежде всего – не попадаться в ловушки.
Ловушка первая: назад еще не значит обратно
Если Вы используете в телефоне для навигации клики, а не жесты, то наверняка знаете, что команда „Назад“ означает: вернуться обратно на предыдущий экран или выйти из приложения. Однако создатели TikTok так не считают. В ответ на Ваше „Назад“ TikTok предлагает Вам посмотреть новое короткое видео, как бы намекая: А вы уверены, что хотите выйти? Посмотрите лучше еще одно видео.
Тем временем в верхней части экрана примерно на три секунды появляется текст: Tap again to exit (Нажмите снова, чтобы выйти). Через четыре секунды Вы еще раз нажимаете „Назад“… И Вам опять предлагают посмотреть новое видео.
И только у тех, кто управляет своим телефоном с помощью жестов, такой проблемы нет.
Ловушка вторая: сплошной скроллинг
Выброс дофамина для пользователей TikTok на расстоянии всего одного свайпа. Не нравится видео? Следующее. Это тоже не нравится? Next!
Страшно подумать, с какой неотвратимостью дети уже с малых лет привыкают к мгновенному удовлетворению под непрерывным шквалом instant gratification. Хочется чего-то приятного? Получай сразу! Буквально через пару секунд.
Создатели контента TikTok прекрасно знают, как поймать пользователя на крючок и насколько для этого важны первые 1 – 2 секунды просмотра. Видео должно цеплять сразу, иначе его место займет новая порция визуального развлечения после очередного скролла.
Ловушка третья: only for you my friend
Основой кровеносной системы TikTok являются видео For You Page, которые Вам рекомендует алгоритм, дабы как можно дольше удерживать Вас. И если социальные сети с разметкой Open Graph – Facebook, Instagram или Orkut – построены так, чтобы пользователь мог следить за событиями в жизни друзей и знакомых, то для TikTok в первую очередь важно содержание контента, а не кто его автор. Попробуйте вспомнить, КТО ИМЕННО выложил последнее смешное видео или КАКОЙ У НЕГО АККАУНТ?
По этой причине TikTok буквально нашпигован разными трендами. И чем раньше Вы будете в теме – оседлаете новую шутку или песню, тем больше шанс, что Ваше видео станет вирусным. Правда, через неделю этот тренд может сойти на нет.
Проделайте такой эксперимент: создайте нового пользователя TikTok и обратите внимание, что Вам предложит алгоритм. Посмотрите какое-то видео подольше – и алгоритм сразу впишет Вас в конкретную нишу (ага, этот пользователь любит ролики о политике и кошках!).
Ловушка четвертая: более продолжительный просмотр
Дайте социальным медиа достаточно времени – и они в конце концов станут неразличимы. В результате последних обновлений алгоритм TikTok стал продвигать более продолжительные видео, даже горизонтальные. Прямая отсылка к учебнику YouTube, авторы которого догадались несколько лет назад: важно не количество просмотров, а количество минут просмотра.
И многим аккаунтам TikTok удалось достичь успеха, когда они начали выкладывать видео в формате long-form – с пояснениями, комментариями или целыми историями.
TikTok – это плохо?
Обвинять очень просто, мол, TikTok – плохое, вызывающее зависимость приложение, и давайте забаним его!
Так ли это? И да, и нет.
Не секрет, что китайский TikTok, или Douyin, и американский TikTok – два совершенно разных продукта. Если китайским детям в возрасте до 14 лет разрешается пользоваться TikTok не более 40 минут в день (с 6.00 до 22.00) и только для получения обучающих материалов (ссылка на статью), то на Западе никаких ограничений нет. Среднестатистический западный пользователь проводит в среднем в TikTok 1,5 часа в день, и содержание контента зависит только от него самого.
Одним как плюсом, так и минусом TikTok, является меньший удельный вес модерации по сравнению с другими платформами соцмедиа. Поэтому в TikTok можно встретить больше острых, конфликтных видео, касающихся политики и войны. Медиамагнаты давно уже поняли: самые драматичные и негативные новости всегда идут на ура.
В то же время пользователь может так натренировать алгоритм TikTok, что тот будет предлагать ему более содержательный контент, а сам он более критически относиться к предоставляемой информации. Не будем забывать, что сегодня очень просто создать поддельное видео, как и стать жертвой пропаганды.
Для тренировки алгоритма можно нажимать при просмотре: not interest. Можно также делать соответствующие комментарии, ставить лайки и следить за достойными, с Вашей точки зрения, создателями контента. Однако при таком подходе Вы рискуете попасть в так называемую эхокамеру, касающуюся определенных тем, – и об этом всегда следует помнить.
Как ограничить TikTok?
Поступайте так же, как и в случае холодного лимонада, темного шоколада, загара и других приятных в жизни вещей, – просто соблюдайте меру. Мы же не сидим в TikTok просто так, а заходим туда, потому что это быстрое, доступное развлечение, которое не причинит вреда, если помнить об умеренности. Вот несколько простых советов, как держать потребление TikTok под контролем.
Совет первый. Постарайтесь вспомнить, какое видео Вы смотрели в предпоследний раз. О чем оно было и кто его выложил? Подобные контрольные вопросы помогают более осознанно использовать TikTok.
Совет второй. Одним из самых эффективных способов ограничения использования телефона является включение режима grey mode / grey scale – показ изображения только в сером цвете. Смотреть такую картинку – занятие не самое интересное, особенно для носителей сознания обезьяны monkey mind, коими все мы в той или иной мере и являемся. В общем случае серый режим можно найти в настройках телефона – в разделе доступности Accessibility или просто забив в поисковую строку: Grey. Вы можете также добавить серый режим в меню быстрого доступа, чтобы сразу включать/отключать его или устанавливать конкретные периоды, когда на экране будут пропадать краски.