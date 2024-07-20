Хочу выйти, но приложение не отпускает! Как TikTok вызывает зависимость и как с этим бороться

Я всего лишь хочу закрыть приложение, но не тут-то было. Бросаю взгляд на часы: я уже больше получаса торчу в TikTok! И что, скажите на милость, мне делать, когда алгоритм TikTok вот так тихой сапой засасывает меня и съедает мое время? Прежде всего – не попадаться в ловушки.

Ловушка первая: назад еще не значит обратно

Если Вы используете в телефоне для навигации клики, а не жесты, то наверняка знаете, что команда „Назад“ означает: вернуться обратно на предыдущий экран или выйти из приложения. Однако создатели TikTok так не считают. В ответ на Ваше „Назад“ TikTok предлагает Вам посмотреть новое короткое видео, как бы намекая: А вы уверены, что хотите выйти? Посмотрите лучше еще одно видео.

Тем временем в верхней части экрана примерно на три секунды появляется текст: Tap again to exit (Нажмите снова, чтобы выйти). Через четыре секунды Вы еще раз нажимаете „Назад“… И Вам опять предлагают посмотреть новое видео.

И только у тех, кто управляет своим телефоном с помощью жестов, такой проблемы нет.

Ловушка вторая: сплошной скроллинг

Выброс дофамина для пользователей TikTok на расстоянии всего одного свайпа. Не нравится видео? Следующее. Это тоже не нравится? Next!

Страшно подумать, с какой неотвратимостью дети уже с малых лет привыкают к мгновенному удовлетворению под непрерывным шквалом instant gratification. Хочется чего-то приятного? Получай сразу! Буквально через пару секунд.

Создатели контента TikTok прекрасно знают, как поймать пользователя на крючок и насколько для этого важны первые 1 – 2 секунды просмотра. Видео должно цеплять сразу, иначе его место займет новая порция визуального развлечения после очередного скролла.

Ловушка третья: only for you my friend