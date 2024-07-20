Microsoft советует пострадавшим от глобального сбоя в работе Windows перезагрузить систему - вплоть до 15 раз

„Мы получили отчеты об успешном восстановлении от некоторых клиентов, которые пытались перезапустить виртуальную машину несколько раз“, — сообщила Microsoft пользователям. „Может потребоваться несколько перезагрузок (известно о 15), но в целом отзывы показывают, что перезагрузка является наиболее эффективным шагом по устранению неполадок на этом этапе“.

Предприятия, кажется, медленно оправляются от проблемы, которая распространились на весь мир в пятницу утром. Напомним, что в результате сбоя в обновлении антивируса CrowdStrike пострадали IT-системы по всему миру. В мире было отменено около 1100 авиарейсов, а CNN пишут о коллапсе в аэропортах. Также пока не работали некоторые вокзалы, банки, телевидение и больницы, в США сообщают о сбоях в работе экстренных служб и 911.

Crowdstrike сообщила в комментарии, что активно работает с клиентами, которые пострадали от дефекта в Windows (на хосты Mac и Linux он не влияет). Проблема обнаружена, изолирована и исправляется.

„Мы направляем клиентов на портал поддержки для получения последних обновлений и будем продолжать предоставлять полные и постоянные обновления на нашем веб-сайте. Кроме того, мы рекомендуем организациям убедиться, что они общаются с представителями CrowdStrike через официальные каналы. Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike“.