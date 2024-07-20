20.07.2024, 08:21
Эстонская спринтерша завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике
ФОТО:
Мия Отт заняла третье место в беге на 100 метров на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике (U18) в Банска-Бистрице (Словакия).
Чемпионкой Европы стала болгарка Радина Величкова, преодолевшая дистанцию за 11.46. Серебро завоевала француженка Шаде Лапораль - 11,54, а Отт стала третьей - 11,62. Украинка Ульяна Степанюк, финишировавшая четвертой, уступила Отт всего 0,02 секунды.
В четверг 17-летняя Отт установила рекорд Эстонии в возрастной категории U18 и U20, преодолев 100 м за 11:44. В полуфинале она выиграла с результатом 11,54.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.