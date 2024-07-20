Эстонская спринтерша завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике

Чемпионкой Европы стала болгарка Радина Величкова, преодолевшая дистанцию за 11.46. Серебро завоевала француженка Шаде Лапораль - 11,54, а Отт стала третьей - 11,62. Украинка Ульяна Степанюк, финишировавшая четвертой, уступила Отт всего 0,02 секунды.

В четверг 17-летняя Отт установила рекорд Эстонии в возрастной категории U18 и U20, преодолев 100 м за 11:44. В полуфинале она выиграла с результатом 11,54.

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