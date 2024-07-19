ВИДЕО | Во Львове совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады, выступавшей за отказ от русского языка

По ее данным, вооруженное нападение на 60-летнюю Фарион совершили на улице Масарика, возле дома 3. По информации украинских медиа, Фарион живет на этой улице. СМИ сообщают, что на Фарион напал молодой мужчина лет 20-25, он выстрелил в нее, когда она вышла из дома. „Был выстрел в висок. Стрелка видели соседи, был в перчатках и оружие было без глушителя“, — заявила Олиярник.

В украинском националистическом объединении „Свобода“, в котором состоит Ирина Фарион, подтвердили „Би-би-си“, что на политика совершили покушение во Львове.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что Ирина Фарион находится в тяжелом состоянии. Скорая помощь госпитализировала Фарион. Телеграм-канал Zahidwtf 24/7 опубликовал фотографию, предположительно, снятую, когда медработники забирали Фарион после покушения. В больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова сообщили УНИАН, что женщина, госпитализированная около 20:00 с огнестрельным ранением, находится в реанимации, она в тяжелом состоянии. В больнице не раскрыли имя пострадавшей.

Полиция Львовской области сообщила, не называя имен, что в 19:30 в МВД поступило сообщение о том, что мужчина, личность которого устанавливается, стрелял на улице Масарика в 60-летнюю жительницу Львова. Пострадавшая госпитализирована с огнестрельным ранением головы, заявили в полиции. Правоохранительные органы ищут стрелка.

Украинские СМИ опубликовали видеозаписи, снятые на месте преступления.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что нападение на Ирину Фарион „квалифицировано как покушение на умышленное убийство“. „Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь. Полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы“, — заявил он.