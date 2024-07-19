Международный суд ООН: присутствие Израиля на Западном берегу — это фактически аннексия

Суд также отметил, что еврейские поселения на этой территории являются незаконными.

„Израильские поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, а также связанный с ними режим были созданы и поддерживаются в нарушение международного права“, — заявил председатель суда Наваф Салам.

Как определил суд, действия Израиля нарушают право палестинцев на самоопределение. Суд потребовал от Израиля уйти с Западного берега и выплатить репарации.

Международный суд ООН представил свои выводы после обращения Генеральной Ассамблеи — она просила оценить правовые последствия действий Израиля на палестинских территориях. Эта просьба была направлена еще в 2022 году — до нападения террористов ХАМАС на Израиль и ответного вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа.

Израиль захватил Западный берег во время Шестидневной войны 1967 года, и с тех пор большая часть этой территории находится под его прямым контролем. Лишь 11% Западного берега полностью контролируется Палестинской администрацией независимо от Израиля.

По версии ООН, Западный берег находится под военной оккупацией Израиля (в том числе такая формулировка содержится в резолюции Совбеза ООН). Власти Израиля не признают такую терминологию, считая территорию „спорной“.

В 1980 году Израиль аннексировал Восточный Иерусалим (который по первоначальному плану раздела Палестины должен был отойти к арабскому государству), но о планах по аннексии Западного берега официально никогда не объявлял.

Reuters отмечает, что выводы судей Международного суда ООН не являются обязательными, но имеют значительный вес в международном праве и могут ослабить поддержку Израиля.

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