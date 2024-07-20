DELFI В УКРАИНЕ | „Врач вернулась проверить, все ли дети ушли в убежище. И погибла“. Репортаж из больницы „Охматдет“

Чтобы попасть на территорию больничного комплекса „Охматдет“, надо пройти через пост охраны, которая проверяет документы у каждого посетителя и интересуется, с какой целью и к кому он направляется. Согласовав разрешение на съёмку с пресс-службой, проходим на территорию комплекса.