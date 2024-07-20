За рубежом
20.07.2024, 08:06

DELFI В УКРАИНЕ | „Врач вернулась проверить, все ли дети ушли в убежище. И погибла“. Репортаж из больницы „Охматдет“

 
Больница „Охматдет“
Больница „Охматдет“
ФОТО: Julia Žohel | Delfi Meedia

Крупнейшая в Украине больница для онкобольных детей „Охматдет“ возобновила прием пациентов и операции после попадания российской ракеты в здание 8 июля. Корреспондент RusDelfi отправился на место трагедии, чтобы понять, как персоналу удалось в кратчайшие сроки привести инфраструктуру в порядок.

Чтобы попасть на территорию больничного комплекса „Охматдет“, надо пройти через пост охраны, которая проверяет документы у каждого посетителя и интересуется, с какой целью и к кому он направляется. Согласовав разрешение на съёмку с пресс-службой, проходим на территорию комплекса.

Перед больничным комплексом 9-й день подряд идут работы по ликвидации последствий российского ракетного удара: тяжелая техника сносит разрушенные здания комплекса. Окна в главном здании закрыты фанерой и прозрачным полиэтиленом.

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