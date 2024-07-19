Правда ли фразу о том, что в России „пьют и воруют“, сказал Салтыков-Щедрин?

„Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину в русской литературе отведено особое место, потому что ни один писатель в своих произведениях не критикует, не высмеивает и не обличает российскую действительность так метко и беспощадно, — цитирует портал Adme в своих блогах радио „Эхо Москвы“. — Несмотря на то что писал он почти два века назад, его сюжеты очень похожи на то, что происходит в России сейчас. Герои настолько точно характеризуют современный мир, что, кажется, писатель просто заглянул в будущее и написал о нас“.Первой же цитатой, которую вспоминают авторы текста, идёт „Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют“.

Эту цитату Салтыкову-Щедрину приписывают массово. Но он не единственный писатель, удостоившийся такой чести. Иногда в качестве её автора предлагают даже Льва Толстого (правда, в комментариях тут же пишут, что это Салтыков-Щедрин).

Ещё одна версия — фразу произнёс историк Николай Карамзин. Ему фразу приписал писатель Михаил Зощенко в своей „Голубой книге“: „В своё время знаменитый писатель Карамзин так сказал: „Если б захотеть одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать: воруют““.

Но есть проблема. Ни в одном из письменных источников ни у Салтыкова-Щедрина, ни у Толстого, ни у Карамзина в записанном виде эта цитата не встречается.

В 2012 году пользователь „Живого журнала“ polesh_chuk обратил на это внимание и отследил путь фразы. По всей видимости, в русскоязычном интернете выражение как цитата Салтыкова-Щедрина начало существование после интервью Александра Розенбаума журналу „Собеседник“ в 2000 году. В нём известный певец приписал фразу сразу обоим, Салтыкову-Щедрину и Карамзину:

„Ещё то ли Карамзин, то ли Салтыков-Щедрин сказал: „Что будет через двести лет? Будут пить и воровать!““