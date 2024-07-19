МОК объявил о начале олимпийского перемирия

Перемирие стартует за неделю до открытия Олимпиады и заканчивается через неделю после закрытия Паралимпиады, сообщает „Sports“.

„Сегодня начинается период олимпийского перемирия.

Олимпийские игры-2024 в Париже как событие, объединяющее планету в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно объединиться“, – говорится в сообщении организации.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.

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