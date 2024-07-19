МНЕНИЕ | И ни слова об Украине. Республиканцы занялись рабочими, а демократы - Байденом

В конце выступил партнер Трампа по выборам - сенатор Джеймс Вэнс. Его выступление прозвучало так, будто было подготовлено для профсоюзного собрания. Украина не упоминалась вовсе. Зато американскому рабочему классу Вэнс пообещал изобилие и процветание. Между тем, несмотря не позитивные результаты опросов, демократы , включая Барака Обаму продолжают сомневаться в перспективах победы Джо Байден а.

Третья часть съезда по выдвижению республиканского кандидата в президенты должна была быть посвящена международной повестке, а не внутриполитической. Среди выступающих были в основном те немногие бывшие чиновники первой администрации Дональда Трампа, которые все еще остались на его стороне. При этом большая часть его бывших советников и чиновников выступают против его избрания. Однако разговор получился совсем о другом.