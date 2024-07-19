Мнение
19.07.2024, 17:05

МНЕНИЕ | И ни слова об Украине. Республиканцы занялись рабочими, а демократы - Байденом

 
Кандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп
ФОТО: Jeenah Moon | Scanpix

В ночь со среды, 17 июля, на четверг, 18 июля, в Милуоки (штат Висконсин) прошел третий день Конвенции (съезда) республиканской партии. Судя по заявленным спикерам, он должен был быть посвящен международной политике. Но вместо этого республиканцы почти пять часов поносили Байдена и превозносили Трампа, пишет Лев Кадик.

В конце выступил партнер Трампа по выборам - сенатор Джеймс Вэнс. Его выступление прозвучало так, будто было подготовлено для профсоюзного собрания. Украина не упоминалась вовсе. Зато американскому рабочему классу Вэнс пообещал изобилие и процветание. Между тем, несмотря не позитивные результаты опросов, демократы, включая Барака Обаму продолжают сомневаться в перспективах победы Джо Байдена.

Третья часть съезда по выдвижению республиканского кандидата в президенты должна была быть посвящена международной повестке, а не внутриполитической. Среди выступающих были в основном те немногие бывшие чиновники первой администрации Дональда Трампа, которые все еще остались на его стороне. При этом большая часть его бывших советников и чиновников выступают против его избрания. Однако разговор получился совсем о другом.

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