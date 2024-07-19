19.07.2024, 17:05
МНЕНИЕ | И ни слова об Украине. Республиканцы занялись рабочими, а демократы - Байденом
ФОТО: | Scanpix
В ночь со среды, 17 июля, на четверг, 18 июля, в Милуоки (штат Висконсин) прошел третий день Конвенции (съезда) республиканской партии. Судя по заявленным спикерам, он должен был быть посвящен международной политике. Но вместо этого республиканцы почти пять часов поносили Байдена и превозносили Трампа, пишет Лев Кадик.
В конце выступил партнер Трампа по выборам - сенатор Джеймс Вэнс. Его выступление прозвучало так, будто было подготовлено для профсоюзного собрания. Украина не упоминалась вовсе. Зато американскому рабочему классу Вэнс пообещал изобилие и процветание. Между тем, несмотря не позитивные результаты опросов, демократы, включая Барака Обаму продолжают сомневаться в перспективах победы Джо Байдена.
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