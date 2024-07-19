„Украина может завершить горячую стадию войны к концу года“. Зеленский дал интервью Би-би-си

„Я думаю, что если мы будем действовать согласованно и следовать формату Саммита мира, то мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года“, — сказал Зеленский.

План мирного урегулирования должен быть полностью согласован с союзниками Украины, чтобы „никто не пробовал переиграть после окончания войны“, подчеркнул Зеленский.

Войну можно будет завершить дипломатическим урегулированием за столом переговоров, если страны Запада будут оказывать давление на Москву, отметил президент Украины.

„Это не значит, что надо отвоевать в боях все территории. Я считаю, что этого можно добиться с помощью средств дипломатии“, — сказал он, добавив, что в то же время ослабление России на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

От Великобритании, по словам Зеленского, Киев хотел бы получить разрешение на использование поставляемого Западом оружия для ударов по территории России — без ограничений по дальности.

„Мы просто хотим бить точно по той точке, из которой они стреляют по нам“, — сказал он.

Зеленский заявил о готовности работать с любым новым президентом США

Президент Украины также сказал, что готов работать с любым президентом США, кто бы ни был избран на этот пост. По его словам, сотрудничество с Дональдом Трампом, в случае, если его вновь изберут президентом, будет „трудной работой“. „Но мы трудолюбивы“, — подчеркнул Зеленский.

На этой неделе Дональд Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты США 39-летнего сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса, который последовательно выступал против американской военной помощи Украине.

Это усилило беспокойство по поводу того, что в случае избрания Трампа США прекратят поддержку Украины.

„Может быть, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами“, — сказал Зеленский в интервью Би-би-си.