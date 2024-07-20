ДОКОПАЕМСЯ ДО ПРАВДЫ | Правда ли, что в Кохтла-Ярве и Тарту водопроводную воду отравляют? В социальных сетях распространяется видео, это новый вид обмана

Автор поста с помощью химического опыта пытается доказать, что водопроводная вода содержит тяжелые металлы и радиоактивные соединения. На видео и фотографиях, выложенных в Facebook, изображены два стакана - один с этикеткой „Кохтла-Ярве“, другой - „Тарту“. Как утверждает автор видео, в стаканах водопроводная вода. В видеоролике используется прибор, на котором написано „water electrolyzer“ (электролизер). Когда прибор включают, вода меняет цвет, и выпадает осадок. В это время человек за кадром спрашивает у сидящего рядом с ним, привез ли он воду из Тарту, на что тот отвечает утвердительно. Вода в стакане с этикеткой „Кохтла-Ярве“ становится черной, вода в тартуском стакане - коричневой. По мере того, как вода меняет цвет, автор видео произносит: „Видите, что происходит!“