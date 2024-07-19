Юный эстонский футболист пополнит ряды трехкратного чемпиона Германии

Кристал, забивший в нынешнем сезоне Премиум лиге за „Пайде“ два гола в 17 матчах , продолжит выступать за эстонскую команду до конца года. Юный футболист, который в этом году дебютировал за сборную Эстонии U21 и был вызван в основную сборную, сыграл за „Пайде“ и в еврокубковых матчах против „Бала Таун“, где в обоих поединках отдал голевую передачу.

В минувшем сезоне кельнский клуб выступал в первой Бундеслиге, но занял 17-е место и покинул элитный дивизион.

„Я очень рад, что с 2025 года перейду в „Кёльн“, в один из самых престижных клубов Германии, - сказал Кристал в пресс-релизе „Пайде“. - А до тех пор я буду отдавать все силы команде „Пайде“, которой я выражаю особую благодарность. Я также хочу поблагодарить всех необыкновенных людей, которые сделали мое путешествие возможным, и я с нетерпением жду новых вызовов, которые ждут меня в Германии!“

„Патрик определенно один из величайших талантов нынешнего футбольного поколения. С самого первого дня, когда он присоединился к нашему клубу, он был примером для многих - своим настроем, трудолюбием и победным менталитетом, - добавил спортивный директор „Пайде“ Герт Камс. - Как клуб мы чрезвычайно рады, что Патрик сделает шаг вперед в конце этого сезона, и не просто шаг, а большой шаг. Патрик заслужил эту возможность. „Кёльн“ как клуб имеет очень давние традиции и обязательно предложит Патрику то, что нужно игроку его профиля для развития“.

Лукас Берг, руководитель отдела молодежной работы в „Кёльне“: „Патрика, безусловно, можно назвать одним из самых интересных талантов Эстонии. Это креативный и динамичный игрок, который чувствует себя как дома в атакующей линии полузащиты. Для своего юного возраста он уже провел огромное количество минут во взрослом футболе – и это чувствуется как на поле, так и за его пределами. Мы очень рады, что смогли убедить Патрика в том, что „Кельн“ может стать оптимальным клубом для его развития“.