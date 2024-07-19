МНЕНИЕ | Скорее Финляндия облегчит ситуацию на нарвской границе, а не Россия или Эстония(1)
Открытие финских пунктов контроля на границе с Россией существенно улучшило бы ситуацию с очередями к нарвскому и ивангородскому погранпунктам, но когда можно этого ожидать, совершенно непонятно, считает журналист Gazeta.ee Роман Викулов.
Парламент Финляндии все-таки принял „Закон о выдворении мигрантов“, вслед за которым может последовать рассмотрение вопроса о восстановлении работы закрытых в конце прошлого года погранпунктов на восточном рубеже.
Закон вызвал волну критики со стороны правозащитников еще на стадии обсуждения идеи, заключающейся в создании юридической базы для оперативной отправки не имеющего права на въезд в Финляндию мигранта в обратную сторону. То есть для выдворения из Финляндии сразу, до рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища, например.
Таким образом, Финляндия хочет отражать миграционные атаки со стороны России, с которыми столкнулась осенью 2023-го. Тогда именно они стали причиной закрытия погранпунктов, которое называли временной мерой.
„Закон о выдворении“ приняли, но теперь официальные лица Финляндии осторожно, но вполне определенно говорят о том, что он необходим прежде всего для того, чтобы в нынешних условиях, при закрытых погранпунктах, быть готовыми к нашествию мигрантов, волны которых могут прорваться в страну, например, в лесах. То есть вероятность подготовленного российскими властями вторжения масс беженцев существует и сегодня, с точки зрения финских властей.
О том, что теперь есть база для решений о „приоткрытии“ границы с Россией и они будут по меньшей мере обсуждаться, никаких комментариев высшего руководства Финляндии не звучит. Как будто не было всего предыдущего. Например, вот этого пару месяцев назад в новостях: „Президент Финляндии считает так называемый Закон о выдворении необходимым, чтобы можно было рассмотреть вопрос об открытии границы с Россией“. Или вот этого: „Премьер-министр Орпо допустил частичное открытие восточной границы после принятия „Закона о выдворении“.
В том, что Эстония не вернет круглосуточный режим работы Нарвского погранпункта, а Ивангородский не станет работать гораздо быстрее, можно не сомневаться. После того, как пару недель назад на эстонском пункте контроля в Нарве начали гораздо более тщательно проверять то, что люди перемещают через мост Дружба, можно быть уверенным, что это тоже надолго и сама по себе ситуация на нарвском участке границы не улучшится.
Больше надежд все-таки на то, что Финляндия пойдет навстречу своим русским, зачастую посещающим в РФ родственников, косвенным образом повлияв позитивно на то, что происходит с очередями у нас.
Если европейские русские со всех уголков ЕС будут ездить в РФ преимущественным образом через Финляндию, а не через Нарву, очереди здесь станут гораздо меньше. Возможно, это все-таки произойдет, но когда именно — пока абсолютно непонятно. Этим летом люди, скорее всего, будут и дальше проводить в очередях многие-многие часы. На возможность скорого решения ничто не указывает.
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