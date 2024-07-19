МНЕНИЕ | Скорее Финляндия облегчит ситуацию на нарвской границе, а не Россия или Эстония

Парламент Финляндии все-таки принял „Закон о выдворении мигрантов“, вслед за которым может последовать рассмотрение вопроса о восстановлении работы закрытых в конце прошлого года погранпунктов на восточном рубеже.

Закон вызвал волну критики со стороны правозащитников еще на стадии обсуждения идеи, заключающейся в создании юридической базы для оперативной отправки не имеющего права на въезд в Финляндию мигранта в обратную сторону. То есть для выдворения из Финляндии сразу, до рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища, например.

Таким образом, Финляндия хочет отражать миграционные атаки со стороны России, с которыми столкнулась осенью 2023-го. Тогда именно они стали причиной закрытия погранпунктов, которое называли временной мерой.

„Закон о выдворении“ приняли, но теперь официальные лица Финляндии осторожно, но вполне определенно говорят о том, что он необходим прежде всего для того, чтобы в нынешних условиях, при закрытых погранпунктах, быть готовыми к нашествию мигрантов, волны которых могут прорваться в страну, например, в лесах. То есть вероятность подготовленного российскими властями вторжения масс беженцев существует и сегодня, с точки зрения финских властей.

О том, что теперь есть база для решений о „приоткрытии“ границы с Россией и они будут по меньшей мере обсуждаться, никаких комментариев высшего руководства Финляндии не звучит. Как будто не было всего предыдущего. Например, вот этого пару месяцев назад в новостях: „Президент Финляндии считает так называемый Закон о выдворении необходимым, чтобы можно было рассмотреть вопрос об открытии границы с Россией“. Или вот этого: „Премьер-министр Орпо допустил частичное открытие восточной границы после принятия „Закона о выдворении“.