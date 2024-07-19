Почти 100 учителей не хватает в школах и детских садах Нарвы. Город ждет конкретных решений от министерства образования

По словам вице-мэра по вопросам образования Мессурме Писаревой, в Нарве сейчас не хватает 60 школьных учителей с уровнем владения эстонским языком на В2, примерно 25 учителей - с уровнем С1. В садиках, которые должны начать свой новый год 1 августа, ищут 12 учителей. Но вице-мэр также уточняет, что школам и садикам не хватает психологов, социальных педагогов, особенно - логопедов.

Писарева напоминает, что всего примерно 180 уведомлений педагогам о прекращении сотрудничества из-за несоответствия квалификационным требованиям было отправлено в Нарве весной. Примерно 120 - по школам и 60 - по садикам. В общей сложности учителей и опорных специалистов не хватает порядка 120.

„К сожалению, языковой экзамен в июне положительно сдали только единицы учителей, претендующих продолжить работу по постоянному договору, - говорит Писарева. - Есть учителя, которым до положительного результата не хватило нескольких пунктов. Но даже если окажется, что человек 10 сдали экзамен на нужную категорию, то нас как город это не спасет. Масштаб другой, специалистов все равно не хватает“.

По словам Мессурме, всей картины у них пока нет, скорее всего, она сложится на следующей неделе, потому что кто-то в отпуске, кто-то из учреждений не предоставил данных.

Заведующая отделом культуры горуправы Нарвы Лариса Дегель сейчас тоже в отпуске до августа, поэтому некоторые вопросы без нее решаются медленнее или не решаются. Например, еще один важный для города вопрос - это результаты конкурсов на директоров нескольких образовательных учреждений. Кроме того, цифры меняются, потому что конкурсы на свободные места объявлены, и школы активно ищут учителей.

Писарева отмечает, что министр образования Кристина Каллас пообещала пойти на встречу муниципалитету, но пока у них на руках нет документа, регламентирующего, что именно они могут себе позволить, поэтому начать действовать невозможно.