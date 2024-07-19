Глобальный сбой в работе IT-систем нарушил работу банков, СМИ и авиакомпаний по всему миру

Из-за программных сбоев аэропорты массово отменяют рейсы — а тем, что уже вылетели, диспетчеры ищут место для экстренной посадки.

Крупные авиакомпании США, включая Delta и United, объявили о полном прекращении полетов в ближайшее время.

Железнодорожные компании Британии также заявляют, что сталкиваются с „широко распространенными проблемами в IT-сфере“.

Телекомпания Sky News была вынуждена прервать прямой эфир. Перебои наблюдаются также и на Лондонской фондовой бирже.

В компании Microsoft журналистов заверили, что принимают меры по смягчению „затяжных последствий“ глобального сбоя, начавшегося еще накануне, в четверг, около 22:00 по Гринвичу.

Сейчас инженеры компании расследуют проблемы с облачными сервисами в США, а также нарушения в работе нескольких приложений и сервисов Microsoft.

По одной из версий, причиной обвала могла стать антивирусная программа, выпускаемая компанией Crowdstrike. Выпущенное накануне обновление ПО якобы выводит из строя устройства, работающие в операционной системе Windows, показывая так называемый „синий экран смерти“.

Би-би-си обратилась в Crowdstrike за комментарием и ждет ответа.

Судя по поступающим сообщениям, одной из наиболее пострадавших от сбоя стран стала Австралия. Там массово нарушена работа не только аэропортов, но и магазинов и телекоммуникационных компаний.

Австралийские власти, отвечающие за кибербезопасность страны, говорят о „масштабном техническом сбое“.

В берлинском аэропорту — также из-за „технической неисправности“ — регистрация на многие рейсы идет с большой задержкой.

В Испании „IT-инцидент“ зафиксирован во всех полутора десятках аэропортов страны.

„Мы работаем над тем, чтобы решить проблему как можно скорее, — утверждается в сообщении, распространенном национальным оператором испанских аэропортов. — Пока работа ведется исключительно с использованием ручных систем“.