В центре Тель-Авива при взрыве беспилотника погиб человек. Дрон упал вблизи посольства США

Как сообщили в Службе скорой помощи, в одном из зданий на месте взрыва беспилотника было найдено тело погибшего 50-летнего мужчины. Еще восемь человек ранены, четверо из них — шрапнелью.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. Их представитель заявил, что в ходе атаки был использован новый беспилотник под названием „Яффо“, который способен обходить системы перехвата. Он добавил, что хуситы продолжат атаковать Израиль в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Агентство Al Arabiya со ссылкой на источники утверждает, что за ночь хуситы запустили по Израилю одну баллистическую ракету и четыре беспилотника.

Центральное командование США, в свою очередь, отчиталось, что за последние сутки в контролируемых хуситами районах Йемена были уничтожены две ракеты класса „земля-воздух“ и четыре беспилотника, которые представляли угрозу США, коалиционным силам и торговым судам в регионе.

Армия обороны Израиля заявила, что, по предварительным данным, сигнал тревоги при падении воздушной цели не сработал. Воздушное патрулирование самолетами будет усилено после взрыва беспилотника, добавили в ЦАХАЛ. Позже военные пояснили, что дрон был идентифицирован, но из-за человеческой ошибки силы ПВО не были задействованы, и поэтому сирена не звучала. По предварительным данным, беспилотник прилетел с южного направления — то есть мог быть запущен хуситами.

Накануне, вечером 18 июля, израильские истребители атаковали штаб-квартиру сил „Радван“ (подконтрольны „Хезбалле“) в южном Ливане, где был убит высокопоставленный командир Али Джаафар Маатук. Его называют ответственным за многочисленные обстрелы севера Израиля после начала войны с ХАМАС. При атаке были убиты еще несколько командиров. Также израильские истребители атаковали военную структуру „Хезбаллы“ в регионе.

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