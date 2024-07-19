Европа должна быть готова к десяти годам войны в Украине — генсек НАТО

Отвечая в интервью Би-би-си на вопрос, следует ли странам НАТО быть готовыми к тому, что война в Украине затянется дольше чем на десять лет, Столтенберг ответил: „Да“.

„Но главное тут то, что чем сильнее мы поддерживаем Украину и чем дольше мы готовы ее поддерживать, тем быстрее война может закончиться. Парадокс в том, что президент Путин сейчас считает, что может нас пересидеть. Поэтому война и продолжается“, — сказал Йенс Столтенберг.

„А когда мы очень ясно даем понять, что мы тут надолго, что мы твердо намерены долго помогать Украине, тогда мы создаем условия для разрешения конфликта, при котором Украина одержит верх как суверенное независимое государство“, — продолжил генеральный секретарь НАТО.

Йенс Столтенберг прослужил генеральным секретарем НАТО 10 лет и уйдет с этого поста в октябре этого года. Его сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В интервью Би-би-си Столтенберг снова призвал европейские страны НАТО увеличить ассигнования на помощь Украине. Европейцы и Киев опасаются, что если в США к власти вернется Дональд Трамп, он может урезать или вовсе прекратить финансирование помощи Украине.

Недавно НАТО объявил, что с сентября координацией помощи Украине займется специальное подразделение альянса, которое будет размещено в Германии.

„Это обеспечит большую предсказуемость и подотчетность помощи, а также продемонстрирует, что мы твердо намерены и дальше поддерживать Украину“, — уверяет Столтенберг.

На днях Германия объявила, что намерена в следующем году урезать ассигнования на военную помощь Украине в два раза — с нынешних 8 млрд евро до 4 миллиардов. Восемь миллиардов Германия выделила только в этом, 2024 году, годом раньше ее военная помощь составила те же четыре миллиарда.