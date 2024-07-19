ВИДЕО | Гол-красавец на последних секундах, который вывел „Пайде“ во второй отборочный раунд Лиги конференций УЕФА

Неделю назад городская команда „Пайде“ выиграла в гостях у „Бала Таун“ со счетом 2:1. Однако основное время встречи в Пярну завершилось со счетом 1:0 в пользу команды „Бала Таун“.

Дополнительное время проходило с игровым преимуществом хозяев, но временами им не хватало удачи и решимости. На 110-й минуте матча гости остались в меньшинстве.

Если на 120-й минуте казалось, что все решится в серии пенальти, то на деле все вышло иначе. На последних секундах игры Оскар Хыйм, вышедший на замену на 84-й минуте, красивейшим ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в девятку.

Матч завершился ничьей (1:1), а городская команда „Пайде“ вышла во второй отборочный раунд, выиграв по сумме двух встреч со счетом 3:2.

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